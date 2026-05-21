Militares impiden a familias protestar fuera de la cárcel de máxima seguridad de Ecuador

La prisión, construida por iniciativa del presidente Daniel Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, está ubicada en un paraje inhóspito de la provincia de Santa Elena, por lo que las familias tuvieron que organizarse en grupos para poder llegar hasta el sitio.

El primer obstáculo con el que se encontraron fue un punto de peaje a la salida de la ciudad de Guayaquil, donde decenas de policías y agentes de tránsito prohibieron el paso de dos autobuses en los que se movilizaban.

Los familiares decidieron pasar el control a pie y caminaron por varios kilómetros hasta que pudieron subirse en autobuses interprovinciales que los dejaron en la vía de ingreso a la comuna Juntas del Pacífico, que es por donde también se entra a la cárcel.

Sin embargo, los militares bloquearon el camino de ingreso con un camión y aseguraron que tenían la orden de no dejarlos pasar.

"Queríamos hacer una marcha pacífica en la que los familiares iban a alzar su voz de molestia y de angustia por no saber de sus parientes, pero hemos tenido una respuesta incoherente de los militares", señaló a EFE Ana Morales, quien dirige el comité de familias de los presos desde 2021.

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La dirigente denunció que pretendían ir en un autobús hasta la entrada de la cárcel, pero que soldados "amedrentaron al conductor y le dijeron que iba preso" si los llevaba.

"Nos recibieron con armas y nosotros llegamos con el arma de la verdad para decir 'basta ya de negligencia carcelaria, de vulneración de derechos, de abuso de poder'", agregó Morales.

Decidieron instalarse en la mitad de la vía y desde ese sitio reclamaron por comida, visitas y atención sanitaria para sus familiares.

"Aunque ellos están presos, necesitan medicina, comida. No nos dejan verlos. Queremos que el señor presidente se ponga la mano en el corazón, son humanos", dijo a EFE la hermana de uno de los reclusos, que no dio su nombre por miedo a represalias.

Los asistentes aseguraron que no han tenido noticias de sus parientes desde que se inauguró la prisión, en noviembre pasado, y que les preocupa su estado de salud, especialmente después de que en el último mes se conoció que al menos dos reclusos fallecieron por enfermedades como tuberculosis.

Ángela González dijo tener miedo de que su hijo esté contagiado y estaba reclamando su libertad, ya que desde el viernes tenía en su poder una boleta de excarcelación, pero nadie le daba información de cuándo iba a salir su pariente.

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó en los últimos días a medios locales que los presos en la Cárcel del Encuentro reciben medicinas y que son examinados cada semana, pero los familiares no creen en su versión.

En esta cárcel también están recluidos el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas; el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y otros expolíticos y líderes criminales.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDH) informó que iba a interponer una acción de protección contra las Fuerzas Armadas por la vulneración del derecho a la protesta y que analiza otras acciones legales para detener la falta de comunicación de los presos con sus familiares.