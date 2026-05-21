Montenegro celebra sus 20 años de independencia con un concierto gratuito de Ricky Martin

El artista encabezará el espectáculo organizado por el Estado montenegrino como un regalo para la ciudadanía, según informaron este jueves los medios locales, que añaden que también participarán el dj alemán Robin Schulz y varios artistas locales.

Ricky Martin ya había anticipado su actuación semanas atrás a través de su cuenta oficial de Instagram, donde escribió: "Montenegro, nos vemos pronto".

La víspera, la misma plaza, con capacidad para hasta 15.000 personas, acogió actos oficiales de conmemoración y un espectáculo de fuegos artificiales retransmitido por la televisión pública RTCG.

"Antes incluso de recibir la invitación, sabía de la belleza natural de Montenegro y la calidez de su gente. Hay algo realmente especial en actuar por primera vez en un país, sobre todo porque te da la oportunidad de vivir algo completamente nuevo, incluso después de tantos años de carrera", dijo Ricky Martin a RTCG al llegar al país.

Montenegro, una pequeña república de 600.000 habitantes con salida al mar Adriático, pertenece a la OTAN y es candidato a entrar en la Unión Europea (UE).

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La actual Montenegro independiente comenzó a tomar forma tras la desintegración de la Yugoslavia socialista a principios de los años 90 del siglo pasado.

En 1992, Serbia y Montenegro constituyeron la República Federal de Yugoslavia, que en 2003 pasó a ser una unión estatal oficialmente llamada Serbia y Montenegro.

El 21 de junio de 2006, Podgorica organizó un referéndum en el que el 55,5 % de los votantes apoyó la independencia, con una diferencia de apenas unos 2.300 votos.

Desde su independencia, el país balcánico ha orientado su política hacia Occidente, alejándose de décadas de influencia rusa.

Montenegro ingresó en la OTAN en 2017 y actualmente es el país más avanzado de los Balcanes occidentales en el proceso de adhesión a UE, con el Gobierno confiado en cerrar este año todos los capítulos de negociación y lograr ser miembro comunitario en 2028.