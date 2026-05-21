Mubadala invertirá 3.000 millones de dólares en una biorrefinería en Brasil

Acelen informó en un comunicado que firmó un acuerdo para obtener un préstamo inicial por 1.500 millones de dólares para financiar el proyecto por parte de un grupo de bancos liderado por HSBC y por la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), entidad vinculada al Banco Mundial.

La biorrefinería, que utilizará como materia prima aceites de soja y de cocoyol, tendrá una capacidad para producir hasta 1.000 millones de litros de combustibles de origen vegetal al año y la previsión es que inicie operaciones en 2029.

La planta a ser construida en São Francisco do Conde, municipio del estado de Bahía, en el nordeste de Brasil, producirá específicamente combustible sostenible de aviación (SAF) y diésel renovable (HVO) a partir de una de las principales tecnologías globales para la producción de combustibles renovables.

El proyecto "posicionará a Brasil entre los principales polos globales de combustibles sustentables para la aviación y el transporte pesado; ampliará la seguridad energética del país, y contribuirá para una matriz más resiliente ante las oscilaciones y las crisis en el escenario internacional", afirmó la empresa.

Acelen aclaró que la biorrefinería será independiente de la refinería de Mataripe, una de las mayores productoras de combustibles fósiles de Brasil y que también es controlada por Mubadala, tras la privatización en 2021 de este activo que pertenecía a la petrolera brasileña Petrobras.

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El proyecto prevé el desarrollo de cultivos de soja y cocoyol en un área de 144.000 hectáreas de tierras actualmente degradadas, de las que el 20 % serán destinadas a proyectos de agricultura familiar y pequeños productores.

Entre las entidades que integran el grupo que aprobó la financiación de la mitad del costo del proyecto también figuran el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), entidad de fomento al desarrollo del Gobierno brasileño.