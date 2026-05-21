Nueva administradora del Canal de Panamá garantiza continuidad del plan de diversificación

"La continuidad y el plan estratégico que se ha elaborado de la mano con la Junta Directiva es la guía hacia adelante de esta institución", declaró Espino de Marotta en una comparecencia ante los medios, acompañada de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y que la designó como la nueva administradora de la vía.

Espino de Marotta, quien desde 2020 se desempeña como subadministradora de Canal, sostuvo que la confiabilidad del paso navegable es y seguirá siendo "el negocio primordial, pero hay que expandir y buscar nuevas opciones y nuevos negocios" y el plan "es muy claro en convertir a Panamá en un centro logístico más avanzado" de lo que es ahora.

El plan estratégico al que se refiere Espino de Marotta involucra más de 8.500 millones de dólares y la construcción de un tercer embalse que alimente el Canal, el único de agua dulce en el mundo, un gasoducto y dos puertos, uno en la vertiente del Atlántico y otro en el Pacífico.

El embalse de río Indio, que le garantizará el abastecimiento por los próximos cincuenta años tanto al Canal como a la mitad de los cuatro millones de habitantes de Panamá, es una obra de 1.500 millones de dólares que se construirá entre 2028 y 2031 y se espera que esté operativo a inicios de 2032.

El proyecto del gasoducto, de al menos unos 4.000 millones de dólares, ya fue presentado al mercado, y los dos puertos, por unos 2.600 millones, se encuentran en la etapa de precalificación de la concesión.

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El administrador saliente, Ricaurte Vásquez, ha dicho que el Canal aspira a incrementar hasta en un 25 % sus ingresos con la puesta en marcha de esos proyectos de diversificación de negocios.

En el año fiscal 2025, los ingresos del Canal alcanzaron los 5.705 millones de dólares, con un alza del 14,4 % respecto al anterior, y los tránsitos por la vía sumaron 13.404.

El Canal, el único de agua dulce del mundo, conecta 180 rutas marítimas y 1.920 puertos de 170 países. Su principal usuario es EE.UU., con alrededor de un 70 % de la carga que lo cruza de salida o en dirección a ese país, seguido de China y Japón.

Espino de Marotta inició su carrera en la vía acuática en 1985 y será la primera mujer que asuma el cargo de administradora del Canal.

Como vicepresidenta ejecutiva de Ingeniería del Canal, la ingeniera lideró el proyecto de la ampliación, un tercer carril que permite el paso de buques con más del triple de carga que las esclusas centenarias, que fue inaugurado en junio de 2016 tras casi una década de trabajos y un costo de al menos 5.000 millones de dólares.

"Pienso que la oportunidad que se me dio en su momento de liderar la ampliación del Canal de Panamá, me permitió resaltar a lo que yo nunca había percibido, y era ese techo de cristal que tenemos las mujeres a veces en ámbitos no tradicionales", comentó al respecto Espino de Marotta.

Su nombramiento como administradora por los próximo siete años no es más "que una continuidad de ese casco rosado (que usaba al supervisar la ampliación) que inició en el 2012", agregó.

El administrador del Canal de Panamá, que es un ente autónomo del Estado panameño que cuenta con título constitucional, es elegido por la Junta Directiva de la vía, que está integrada por once miembros.

"La ingeniera Espino de Marotta cuenta con la experiencia, el criterio y las capacidades para liderar el Canal ante desafíos de primera magnitud: la sostenibilidad hídrica, la competitividad de la ruta, la modernización institucional, la eficiencia operativa y la preservación del aporte del Canal al desarrollo nacional", dijo este jueves la Junta Directiva en un comunicado.