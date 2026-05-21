Nueva York recupera más de 9 millones de dólares que debía Amazon por violar ley ambiental

"Amazon vale 2.000 millones de dólares. Sin embargo, no se dignó a pagar los millones de dólares que acumuló en multas mientras sus camiones contaminaban nuestro aire y obligaban a los neoyorquinos a respirar sus gases de escape. Vamos a cobrar hasta el último centavo que le deben a los ciudadanos de esta ciudad", indicó en un comunicado.

El alcalde destacó que las leyes "existen por una razón: un aire más limpio, comunidades más saludables y una ciudad donde las corporaciones estén sujetas a los mismos estándares que todos los demás".

De acuerdo con el comunicado, a principios de este año, por orden del alcalde, el Departamento de Finanzas (DOF) puso en marcha una iniciativa para cobrar la gran cantidad de multas por la violación a la ley por vehículos que operan dentro de la red de entrega de Amazon Logistics, empresa que utiliza una red de transportistas subcontratados.

"La exitosa labor de cobro, liderada por la subcomisionada del Departamento de Finanzas, Annette Hill, y su equipo, demuestra la eficacia de esta administración al trabajar en colaboración con las empresas para garantizar el cumplimiento, responsabilizando a las entidades por el cumplimiento de sus obligaciones financieras con la ciudad y ayudando a empresas como Amazon a evitar la acumulación de deudas", indicó el comisionado de la agencia municipal, Richard Lee.

Las leyes de la ciudad, que prohíben dejar el motor en marcha, tienen como objetivo reducir la contaminación atmosférica, mejorar la salud pública y combatir el cambio climático. Según la normativa municipal, la mayoría de los vehículos no pueden permanecer con el motor en marcha durante más de tres minutos mientras están detenidos.

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Los neoyorquinos pueden hacer una denunciar sobre esta violación de forma anónima llamando al 311, presentando una queja en línea o participando en el Programa de Quejas Ciudadanas sobre la Calidad del Aire del Departamento de Protección Ambiental (DEP).

Este programa ha experimentado un aumento del 1.700 % en las denuncias desde su lanzamiento en 2009. En lo que va de año, ha recibido 62.680 quejas, lo que lo encamina a su mejor año hasta la fecha, señala además el comunicado de la Alcaldía.