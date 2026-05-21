Órgano electoral paraguayo hará verificación técnica a máquinas para votaciones locales

En una carta enviada este jueves a la Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado, el presidente del TSJE, Jorge Bogarín, informó que la verificación del hardware y software de las máquinas se hará los días 26 y 27 de este mes en el auditorio de la sede central del órgano.

"A fines de su participación en dicha actividad, podrán acreditarse los representantes técnicos de los movimientos internos del Partido Colorado" reconocidos por el Tribunal Electoral Partidario de la formación gobernante, dijo el TSJE en la misiva, sin hacer referencia a delegados de otros partidos.

En el mismo texto, el ente electoral recordó que las máquinas de votación ya tuvieron una auditoría en febrero pasado en la que "estuvieron presentes los representantes técnicos del Partido Colorado".

En todo caso, indicó que la verificación técnica se hará "con el firme propósito de imprimir mayores niveles de transparencia y seguridad" a los comicios.

Asimismo, el TSJE explicó que esta nueva verificación no afectará al cronograma electoral establecido.

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Este jueves, el apoderado del movimiento Frente Radical del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Diego Garcete, declaró a la radio ABC Cardinal que solicitarán la suspensión de la auditoría judicial, prevista entre el 18 y el 29 de este mes, hasta que le sea autorizada "en igualdad de condiciones que la ANR la verificación de las máquinas" por sus técnicos.

También la legisladora Yolanda Paredes, del opositor partido Cruzada Nacional, pidió, en declaraciones al canal ABC, una "auditoría seria".

"Hay que acceder al código fuente, hay que ver hasta qué punto llegan los niveles de seguridad, pero con los técnicos informáticos", agregó la senadora, quien añadió que "eso no se hace en 8 días, en 15 días", sino en "meses".

El 7 de junio próximo, los partidos políticos en Paraguay deben celebrar comicios internos para escoger a sus candidatos a las elecciones locales del 4 de octubre, cuando se renovarán los cargos de las 263 intendencias (municipios) y sus concejalías.

En una nota de prensa, el TSJE indicó este jueves que 11 formaciones políticas tomarán parte de las elecciones internas simultáneas con 1.267 locales de votación y 4.338.716 electores en total.