Palestina retira candidatura a ONU tras supuestas presiones de EEUU con revocar su visado

"Presentaron una candidatura, pero la han retirado hoy", confirmó a EFE La Neice Collins, portavoz de la presidenta de la Asamblea General.

La polémica surgió después de un comunicado interno del Departamento de Estado de EE.UU., obtenido por NPR, en el que instruye a los diplomáticos estadounidenses a presionar a funcionarios palestinos para que retiraran su candidatura a una de las vicepresidencias de la ONU.

De no hacerlo, se enfrentaban a diferentes consecuencias, entre ellas la revocación de visados.

Una de las razones del mensaje del Departamento, que recoge NPR, es que Washington considera que el representante palestino ante la ONU, Riyad Mansour, tiene "antecedentes de acusar a Israel de genocidio" y que su candidatura a la Mesa de la organización "alimenta la tensión" y socava el proyecto de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza.

Consultado por el asunto, el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, defendió hoy en rueda de prensa que la delegación de Palestina es un miembro permanente de la ONU y por lo tanto "debe poder acceder a Nueva York, viajar a Nueva York y trabajar en Nueva York".

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"Todo ello está contemplado en el Acuerdo con el país anfitrión; no desearíamos que nada de eso cambiara", añadió .

Según algunos medios, esta no es la primera vez que Palestina retira su candidatura a algún puesto de la ONU después de recibir presiones.

La representación palestina en Naciones Unidas opera como una misión observadora permanente, ya que Palestina tiene estatus de Estado observador no miembro de la ONU y no de Estado miembro pleno.

Tras la retirada de Palestina, el Líbano presentó su candidatura para una de las 21 presidencias de los diferentes cuerpos del órgano.