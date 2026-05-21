Polonia prohibirá la entrada a Ben-Gvir tras protestar por el trato israelí a la flotilla

Con la medida, que fue anunciada por un portavoz del Ministerio en una comparecencia en Varsovia, Polonia se sumará a otros países europeos, entre ellos Países Bajos, Reino Unido o España.

El portavoz, Maciej Wewiór, explicó en declaraciones recogidas por la agencia PAP que los ciudadanos polacos detenidos por Israel ya han quedado en libertad y se hallan de camino hacia el aeropuerto en Turquía.

Sobre la reunión con el encargado de negocios israelí en Varsovia, detalló que fue "muy breve" y que la parte israelí "no ofreció ninguna disculpa" por las vejaciones sufridas por los activistas europeos.

"La decisión que el ministro Sikorski remitió al Ministerio de Interior y Administración (para prohibir la entrada de Ben-Gvir) es, en mi opinión, una indicación de cómo fue específicamente esta conversación", afirmó.

Con anterioridad, el ministro de Exteriores polaco había anunciado que había ordenado convocar al encargado de negocios israelí para transmitirle la "indignación" del Ejecutivo polaco y "exigir disculpas por el comportamiento extremadamente inapropiado de un miembro del Gobierno israelí", en alusión a Ben-Gvir.

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La reacción polaca se produce tras la intercepción por parte de la marina israelí de un convoy humanitario hacia la Franja de Gaza. Según datos de la organización, las fuerzas israelíes capturaron 50 embarcaciones y detuvieron a 428 personas, entre las cuales se encuentran algunos ciudadanos polacos.

"Exigimos la liberación inmediata de los ciudadanos polacos y que se les trate de acuerdo con los estándares internacionales. El hecho de que el Ministerio de Asuntos Exteriores desaconsejara a los ciudadanos polacos viajar a Israel y Palestina no significa que aceptemos la violación de sus derechos y su dignidad", remachó Sikorski en X.

En las imágenes difundidas por Ben-Gvir, calificadas de "indignantes" y "extremadamente inapropiadas" por Sikorski, se observa a decenas de activistas arrodillados en el suelo mientras el ministro agita una bandera israelí y grita en hebreo: "bienvenidos a Israel, nosotros mandamos aquí".

Este incidente profundiza la crisis diplomática entre Varsovia y Tel Aviv, que se tensaron tras la muerte en abril de 2024 en un ataque israelí contra un convoy humanitario en Gaza de Damian Soból, un cooperante polaco de la organización no gubernamental World Central Kitchen.

Aquel suceso, que Israel atribuyó a un "error de identificación", provocó que el entonces presidente polaco, Andrzej Duda, calificara la actitud diplomática israelí de "indignante".