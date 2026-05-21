Presidente de Ecuador defiende título universitario obtenido por su esposa en un semestre

"El título es legalmente obtenido. A algunos les gustará, a otros no. Lo que no es ni justo ni correcto es que se quiera linchar a una primera dama joven que lleva años ayudando a mujeres que no encontraban salida problemas", escribió en una carta dirigida al país, en la que aborda temas personales y otros relacionados con la gestión del país.

Sobre el tema, el gobernante agregó: "El titulo no hace a la persona. Tengo 4 títulos en las mejores universidades del mundo, pero lo que me llevó hasta donde estoy es la determinación, empatía, disciplina y amor por mi país".

"En el caso de Lavinia, la he visto representar a mujeres y a su país desde zonas donde no llegaba nadie con ayuda, con el lodo hasta el hombro, hasta reuniones con lideres mundiales, siempre orgullosa de su país. Es una madre excepcional, una luchadora y un ejemplo para muchas mujeres", anotó.

'Dos Hemisferios' defendió la titulación amparada en la normativa que permite aplicar la Validación de Trayectoria Profesional (VTP), un mecanismo que consiste en "el reconocimiento del ejercicio profesional o de la experiencia laboral, artística o cultural".

Esto puede equivaler a la aprobación de determinados cursos, asignaturas o equivalentes o de la totalidad de la carrera. "La norma exige acreditar experiencia profesional verificable en el campo del conocimiento objeto de validación", subrayó.

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Además, recalcó que VTP no constituye una exoneración automática de estudios. Es una evaluación académica que exige al postulante evidenciar resultados de aprendizaje equivalentes al perfil de egreso de la carrera.

El proceso contempla: validación total, parcial, conjunta con otros mecanismos de homologación, o no validación.

En los casos de validación parcial, como la de Valbonesi, el Consejo de la Facultad Internacional de Comunicación e Industrias Culturales determinó que, "al no haber validado la totalidad del plan de estudios, se matricule como estudiante regular para cursar las asignaturas que dicho consejo identificó como pendientes y cumplir con los requisitos académicos, administrativos y reglamentarios".

"La estudiante realizó un semestre de estudios porque esa fue la carga académica especificada" por el mencionado Concejo "para completar las asignaturas no cubiertas por la validación", explicó.

Por otra parte, en la carta al país, Noboa respondió a críticas que circularon en redes sociales por los vehículos de alta gama que conduce.

"La mayoría fueron comprados antes de ser presidente, con un propósito particular que hasta hoy he mantenido privado", dijo antes de revelar que hace unos 5 años diagnosticaron con alzheimer y parkinson "muy agresivos" a su padre, el magnate del sector bananero Álvaro Noboa, cinco veces candidato a la Presidencia.

Como su padre ya no podía conducir, su hijo compró autos que sabía que le gustaban, "porque el tiempo pasó y nunca se los compró, a pesar de que los autos eran su mayor pasión", explicó.

"Manejar, especialmente siendo padre e hijo, -dijo- será algo que me hará recordar y crear más recuerdos con el tiempo.

"Si esto hace que unos pocos odiadores o trolls molesten, me tiene sin cuidado, ya que no voy a acabar con esa creación de memorias por factores externos. Al fin y al cabo, todo se hizo con dinero lícito, trabajado y sudado", finalizó el gobernante, un empresario de 38 años y miembro de una de las familias más acaudaladas del país.