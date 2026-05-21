Siete sanitarios heridos y daños graves en ataque israelí al lado de un hospital en Líbano

El bombardeo causó daños tanto en la zona exterior de las instalaciones, desde el patio hasta ambulancias aparcadas allí, como en diversos departamentos de su interior esparcidos por "todas" las plantas del hospital, informó el Ministerio de Salud Pública del Líbano en un comunicado.

Entre otras partes, resultaron dañadas la sala de urgencias, la unidad de quimioterapia, el quirófano, habitaciones de los pacientes, el área para resonancias magnéticas, la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), salas de espera e incluso la parte donde reside el personal.

Según la nota, además de a los siete empleados del hospital, la acción también hirió a otras dos personas, que no fueron identificadas.

"Este ataque es sin duda otro episodio de la serie de agresiones que el enemigo israelí insiste en cometer, en un menosprecio flagrante hacia la ley humanitaria internacional. A través de esta violencia continuada, reafirma que solo entiende el idioma de la agresión", denunció el departamento gubernamental.

Desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo, más de un centenar de trabajadores sanitarios han perdido la vida en ataques israelíes contra ambulancias, centros médicos y equipos de emergencias, acciones que han continuado pese al alto el fuego en vigor entre ambos países.

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El pasado viernes, tres paramédicos murieron en un ataque israelí contra las instalaciones de una organización de socorro en el sur del Líbano, donde otro bombardeo diferente destruyó ese mismo día un centro médico e hirió a seis trabajadores sanitarios.