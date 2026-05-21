Una exposición en norte de México explora violaciones a derechos humanos de braceros

La muestra de la artista mexicana Wendy Cabrera se presenta en el Espacio Uno del recinto cultural y hace referencia a las políticas gubernamentales hacia los migrantes, así como a las violaciones de sus derechos humanos.

“Me interesaba tratar el tema de los braceros, pero obviamente la perspectiva de las personas que sufrieron esto es fuertísima, pero también me interesaba ver el otro lado, quiénes ejercieron los mecanismos de opresión y cómo el estado mexicano y el estado ‘gringo’ (estadounidense) se pusieron de acuerdo para hacer toda esta violación a los derechos humanos”, planteó la expositora.

La artista señaló que también aborda los mecanismos de violencia y discriminación que, aunque parecían sutiles, existieron.

“Por ejemplo la alimentación (de los braceros) la higiene, la ropa, estas casas que pueden parecer cotidianas, pero pueden ejercer violencia sobre los cuerpos, específicamente la alimentación, que es algo muy importante porque obviamente fueron los braceros los que sostuvieron toda la agricultura”, indicó.

Cabrera especificó que los “braceros” no solamente fueron mexicanos, sino también de otras nacionalidades, como filipinos y puertorriqueños, por lo que representaron toda una “hermandad global que estuvo junta en esta horrible labor”.

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La artista destacó que las violaciones a los derechos humanos que sufrieron estos migrantes estuvieron motivadas por nociones de superioridad racial.

La obra principal de la muestra es Melting Pot, un video de 6.55 minutos en el que títeres con forma de un águila calva y un guajolote protagonizan un programa televisivo de recetas; sin embargo, en su interacción es notorio el juego de poder que representan.

A través de la exposición, Cabrera también realiza una crítica a los programas educativos promovidos por el gobierno de Estados Unidos durante esa época, dirigidos a adultos. La artista se refiere a la eugenesia blanda, una forma social de promover una mejora genética en la población desde una noción de superioridad.

La curadora de la muestra, Brenda Fernández, expuso que Wendy aborda un tema muy delicado y relevante, y lo hace con una maestría impresionante.

Por su parte, Taiyana Pimentel, directora de Marco, destacó que la exposición de Cabrera fue posible gracias a la investigación realizada sobre el tema.

“Esta exposición se hace inmersa en esas investigaciones sobre las historias paralelas en las que Wendy suele insertarse para reconstruir los tejidos para hacer notar esas zonas porosas que apelan a nuevas construcciones artísticas, pero también a nuevas visiones sobre la historia”, apuntó.

La exposición permanecerá en el museo del 22 de mayo al 20 de septiembre.