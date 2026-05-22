EE. UU. publica nuevos documentos secretos de OVNIs y extraterrestres

Este viernes, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos anunció la desclasificación de una segunda tanda de documentos y archivos relacionados a ‘Fenómenos Anómalos No Identificados’ (UAP, por sus siglas en inglés).

Se trata de una adición a la colección de documentos sobre objetos voladores no identificados (OVNI) y posibles formas de vida extraterrestre que el gobierno estadounidense publicó el pasado 8 de mayo.

El público puede acceder a los documentos en la página oficial war.gov/ufo

En su anuncio de hoy, el Gobierno estadounidense promete la liberación de más archivos en el futuro.

Documentos secretos

Según publicó el Departamento de Guerra, desde la publicación de la primera tanda de archivos el 8 de mayo, el sitio web habilitado ha recibido más mil millones de visitas de todo el mundo.

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El sitio incluye documentos de instituciones de EE.UU. como la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el Departamento de Energía, la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios del Departamento de Guerra , la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias de inteligencia.

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En 2013, la CIA estadounidense desclasificó documentos que confirmaban la existencia de la base militar Área 51, en la década de 1950 para realizar pruebas del avión espía U-2, aunque históricamente ha sido relacionada en la cultura popular con el supuesto ocultamiento de pruebas de vida extraterrestre.