Gobierno de Bolivia anuncia nueva operación para levantar bloqueos en ruta del occidente

Los anuncios fueron informados en una rueda de prensa conjunta del portavoz presidencial, José Luis Gálvez, y los ministros de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo; de Exteriores, Fernando Aramayo, y de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, Óscar Mario Justiniano.

Oviedo explicó que la operación, prevista para este sábado, se llamará 'Corredor humanitario de las banderas blancas' y buscará "despejar" la carretera que une a La Paz con la región andina de Oruro y conecta hacia el centro y oriente del país.

"El objetivo de este operativo es permitir que a El Alto y La Paz lleguen alimentos, oxígeno, medicamentos y todo lo que requieren las poblaciones de estas ciudades", las más afectadas por los bloqueos de carreteras, indicó.

La operación será realizada por la Policía y apoyada "logísticamente" por las Fuerzas Armadas y la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) con maquinaria pesada para retirar el material empleado por los manifestantes para el corte de vías, señaló.

Oviedo afirmó que también tendrán acompañamiento de la "Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Cruz Roja y la Iglesia católica" y aseguró que la operación "no está yendo a buscar ningún enfrentamiento".

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El pasado sábado, el Gobierno ya realizó una primera operación policial y militar para tratar de despejar las principales carreteras de La Paz, pero chocó con la resistencia de los movilizados en el sur de esa ciudad y en una zona de El Alto, quienes respondieron con piedras y cargas de dinamita a los gases lacrimógenos empleados por los agentes.

La operación desbloqueó parcialmente y por unas horas la carretera hacia Oruro, pero luego se ordenó el repliegue de policías y militares para evitar un "derramamiento de sangre" y los manifestantes retomaron sus protestas.

Por su parte, Justiniano invitó a dialogar este domingo a los dirigentes de la Federación de Campesinos de La Paz 'Tupac Katari' para encontrar "soluciones a los problemas que son legítimos".

Además, precisó que el Consejo Económico y Social anunciado hace unos días por el presidente Paz tendrá una "sesión constitutiva" el próximo miércoles para definir su forma de trabajo y una "agenda inicial" con las "principales prioridades nacionales".

Justiniano señaló que se están enviando invitaciones a distintos sectores y organizaciones sociales para esa reunión.

La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo, es la región donde comenzaron y se concentran las protestas de campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del exmandatario Evo Morales (2006-2019) que exigen la renuncia de Paz.

En los últimos días, los bloqueos de carreteras se extendieron a regiones como Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca.