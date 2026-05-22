La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,85 %

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió el 0,48 %, a 120.295.285,78 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de BBVA Argentina (-4,69 %) y Grupo Supervielle ( -3,68 %), mientras que las que más subieron fueron las de Bolsas y Mercados Argentinos (+3,43 %) y Aluar Aluminio Argentino (+2,04 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con mejoras promedio del 0,2 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a 514 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 15 pesos, a 1.425 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista subió a 1.394 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.425 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), subió un 0,6 %, a 1.487,48 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió un 0,41 %, a 1.431,92 pesos por unidad.

El lunes, por ser día festivo en Argentina, los mercados no operarán por lo que no se tendrá información ni cambiaría ni bursátil.