Budapest espera lograr el desbloqueo de 10.400 millones antes de septiembre

Así lo afirmó este sábado la ministra de Exteriores húngara, Anita Orbán (no emparentada con Viktor Orbán), en una intervención en el foro de defensa Globsec que se celebra en Praga transmitida en directo a través de internet.

Confirmó en este contexto que su Gobierno, encabezado por el conservador Péter Magyar, viajará la próxima semana a Bruselas para abordar el proceso de descongelación de los citados fondos.

"Puedo confirmar que hay una reunión prevista para la semana que viene en Bruselas, que será una de una serie de reuniones" iniciada ya la semana pasada, señaló.

Subrayó que conseguir el acceso a los fondos de recuperación y resiliencia, que suman 10.400 millones de euros, es ahora la principal prioridad del equipo de Magyar, ya que dispone de un plazo breve de poco más de tres meses.

"Tenemos una fecha límite estricta: el 31 de agosto. Así que estamos trabajando para cumplir con ella. Necesitamos cumplir con todos los criterios y requisitos para entonces", admitió tras lamentar que ya se han perdido definitivamente 2.000 millones, por lo que Magyar no se quiere arriesgar a perder más.

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Para lograr el objetivo, el país debe introducir rápidamente una serie de reformas exigidas por la UE que, a su vez, "requieren hacer muchas cosas" con "proyectos bien estructurados que cumplan con todos los criterios de transparencia y legalidad".

En resumen, "se trata de restablecer el Estado de derecho, y eso implica garantizar que el dinero se gaste de forma transparente y libre de corrupción", resumió la diplomática de 52 años, quien es también vice primera ministra.

Añadió que su Gobierno espera restablecer en el país, antes de la citada fecha, tanto la autonomía de las instituciones como la libertad de prensa.

Además, el Ejecutivo investigará exhaustivamente los gastos públicos realizados durante los gobiernos encabezados por Viktor Orbán.

"Lo dejamos absolutamente claro: investigaremos cada céntimo de dinero público gastado. Si vemos señales de corrupción, enviaremos los casos a la justicia y comenzarán los procesos jurídicos, porque se trata de dinero que fue robado a los húngaros", dijo la ministra, asegurando que las investigaciones deberán comenzar en cuestión de "un par de días" y no de semanas.

Por otro lado, recordó que Magyar le ha pedido al presidente del país, Tamás Sulyok, un político cercano a Viktor Orbán, que dimita de su cargo voluntariamente, dejando entrever que, de lo contrario, podría iniciar un procedimiento de destitución en el Parlamento, donde su partido, el Tisza, cuenta con más de dos tercios de los escaños.

"Creo que le dio al presidente un plazo hasta el 31 de mayo", comentó.

El Tisza ganó las elecciones legislativas del pasado 12 de abril con amplia mayoría y puso así fin a la 'era Orbán', que se prolongó durante 16 años.