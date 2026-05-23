Dos aeronaves militares de EE.UU. sobrevuelan Venezuela

Augusto Pérez contempló con emoción el aterrizaje el sábado de dos aeronaves militares en la embajada de Estados Unidos, en Caracas. Es “algo inédito” para él, cinco meses después de la captura del mandatario Nicolás Maduro en una operación de Washington con bombardeos.

Decenas de vecinos grabaron con sus celulares el sobrevuelo de dos aeronaves Bell Boeing MV-22B Osprey por los cielos de Caracas como parte de un simulacro de evacuación la mañana del sábado.

El sonido de sus hélices irrumpió en los alrededores de la zona acomodada del este caraqueño donde se encuentra la sede diplomática estadounidense.

Los sobrevuelos en la capital de Venezuela se producen casi cinco meses después de que Estados Unidos capturara a Maduro en una incursión armada.

La operación con bombardeos del 3 de enero sembró pánico en Caracas y sus alrededores, y dejó cerca de un centenar de muertos, incluidos uniformados.

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Esta vez los vecinos, lejos de asustarse, contemplaban emocionados. “Quiero ver cómo aterrizan”, decía Pérez, ingeniero de 70 años, desde un mirador donde se agolparon residentes y periodistas poco antes del aterrizaje.

Esta mañana las aeronaves militares se aproximaron a la sede diplomática de Estados Unidos, constató un equipo de AFP. Levantó polvo y hojas al aterrizar en el estacionamiento de la embajada.

“En 56 años que tengo primera vez que veo esto”, confesó Franco Di Prada, vecino de la zona. Se dijo con “curiosidad, dudas”.

Se trata de “un ejercicio de respuesta militar”, informó en la propia embajada estadounidense en sus redes sociales.

“Garantizar la capacidad de respuesta rápida del ejército es un componente clave de la preparación de la misión, tanto aquí en Venezuela como en todo el mundo”, agregó en un mensaje en español.

Un camión de bomberos y motos de la policía habían llegado más temprano para el operativo.

Venezuela informó el jueves su autorización del simulacro aéreo con el sobrevuelo en la capital, lo que desató críticas entre las bases duras del chavismo.

Caracas y Washington restablecieron sus maltrechas relaciones diplomáticas en marzo tras más de siete años de ruptura bajo el mando de Maduro.

Antes su vicepresidenta, Delcy Rodríguez asumió el poder de manera temporal tras el derrocamiento de Maduro.

La mandataria encargada gobierna bajo fuerte presión de Washington y ha impulsado reformas en leyes de hidrocarburos y de minería favorables a la inversión extranjera.

Antes del 3 de enero, la notoria presencia militar estadounidense en Venezuela era una rareza.

El fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) puso fin a la cooperación y el intercambio militar con Estados Unidos, incluida la salida de oficiales estadounidenses, a partir de abril de 2005.

Esta medida terminó décadas de lazos militares y dio un giro radical en la política exterior venezolana hacia el antimperialismo. El país caribeño viró sus alianzas hacia Rusia, Cuba e Irán.