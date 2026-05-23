La organización terrorista Tren de Aragua ya opera en Paraguay

El Tren de Aragua es una megabanda criminal trasnacional que nació en Venezuela, pero que con la migración masiva de venezolanos se expandió inicialmente a países limítrofes como Colombia y Brasil, pero que después ya desembarcó también con fuerza en Perú y Chile.

Últimamente, también fueron detectados miembros del Tren de Aragua en Bolivia y Argentina. El año pasado, Estados Unidos designó a esta facción como organización terrorista y, de hecho, este año ya fueron extraditados a Norteamérica algunos miembros de la banda.

La banda de Los Rolex

El martes último, 19 de mayo, policías del Departamento de Investigaciones de Asunción capturaron en la ciudad de Luque, departamento Central, a Diego David Ferreira Barrios, paraguayo, de 36 años, con antecedente por prestación alimentaria; Jorge David Centurión, paraguayo, de 31 años, con antecedente por extorsión, y Wilkeison Gabriel Acurero Ochoa, venezolano, de 28 años, quien tendría antecedentes penales en su país.

En ese mismo procedimiento, los agentes incautaron un furgón Toyota Isis negro, un automóvil Toyota Duet verde, una motocicleta Kenton negra y una motocicleta Star roja.

VIDEO: ¿El Tren de Aragua ya opera en Paraguay? Crimen y Castigo

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Coincidentemente, todos estos vehículos venían siendo buscados por una serie de asaltos cometidos por extranjeros, justamente con acento venezolano, que robaron principalmente relojes Rolex, por lo que de hecho ese grupo ya había sido bautizado por los policías como La banda de los Rolex.

Uno de los casos sucedió el 18 de mayo pasado, en la calle San Juan XXIII del barrio Las Lomas de Asunción, en el que resultó víctima el empresario portugués Rafael Monteiro Mendes, de 45 años, quien fue “marcado” y seguido desde el aeropuerto Silvio Pettirossi de Luque y asaltado cuando entraba al hotel Hilton Garden Inn.

Le robaron un reloj valorado en casi 26.000 dólares.

Otro hecho similar ocurrió dos días antes, el 16 de mayo pasado, en la calle Juan Max Boettner también del barrio Las Lomas de Asunción, en el que el afectado fue el ganadero Ignacio Llano Cháves, de 42 años, quien también fue “fichado” y seguido desde el aeropuerto Silvio Pettirossi de Luque y asaltado cuando llegaba a su casa.

Le sustrajeron un reloj que costaría 20.000 dólares.

Otro evento idéntico se produjo el 12 de mayo pasado, en la calle Coronel Cabrera del barrio San Cristóbal de Asunción, en el que fue atacado el exsenador Armando Vicente Espínola Wiezell, de 70 años, quien fue “escogido” y seguido desde el Shopping del Sol y asaltado cuando llegaba a su domicilio.

Le robaron un reloj de unos 25.000 dólares.

Enfrentamiento en Lambaré

La primera vez que la Policía de nuestro país detectó a miembros del Tren de Aragua fue en la noche del 14 de noviembre del año pasado, luego de un enfrentamiento a tiros que se desató cuando agentes de Investigaciones de Asunción localizaron el aguantadero del grupo criminal.

Se trata de una casa situada detrás del supermercado La Criolla, en las inmediaciones de la avenida Carretera de López del barrio Puerto Pabla, en la ciudad de Lambaré, departamento Central.

Los uniformados llegaron al sitio siguiendo las pistas del asalto que ocurrió esa tarde en la joyería y relojería Recalde C, situada en Las Palmeras casi Choferes del Chaco del barrio Recoleta de la capital del país.

El golpe fue perpetrado por al menos seis hombres que actuaron en tres motocicletas y que se robaron principalmente relojes. Todos tenían acento extranjero, dijeron las víctimas del ilícito.

Policía identificó a 15 miembros de la facción Tren de Aragua

En la casa intervenida en Lambaré fue detenida solo una joven venezolana, identificada como Luimar Verónica González Córdova, aunque gracias a las evidencias halladas en el lugar, como documentos, fotografías y motocicletas, los efectivos policiales pudieron identificar a 15 integrantes de la facción, casi todos de la misma nacionalidad, 10 de ellos varones y 5 mujeres. Todos vivían en condiciones precarias en dicha vivienda.

De hecho, dos de esas mujeres que llegaron a vivir en Lambaré serían atrapadas una semana después, el 21 de noviembre de 2025, cuando intentaron cruzar de Paraguay a Bolivia a través del paso fronterizo de Mayor Infante Rivarola, en el Chaco.

Se trata de Rusmary Milagros Barceló Polanco y Yismar Daileska Silva Fajardo, quienes dijeron a los policías que los demás integrantes del grupo se dispersaron tras el procedimiento en Lambaré.

Otros asaltos previos

El análisis de las evidencias incautadas en Lambaré también llevó a la Policía a determinar que la misma banda de venezolanos, miembros del Tren de Aragua, fueron autores de una serie de robos en Encarnación y otras ciudades del departamento de Itapúa, denunciados en octubre de 2025.

De hecho, en esa época llegaron a ser capturados en Encarnación los hermanos venezolanos Ángel David Tovar Tovar y José Francisco Tovar Tovar, pero recuperaron su libertad pocos días después.

Estos dos, ahora prófugos, son señalados como los cabecillas de la célula del Tren de Aragua en Paraguay.

Otro hecho atribuido a los venezolanos del Tren de Aragua es el asalto del 23 de setiembre de 2025 en Iturbe casi Fulgencio R. Moreno del microcentro de Asunción, específicamente en el Estudio Jurídico Riera, donde fueron atacados dos brasileños que llegaban a la oficina y que probablemente ya venían siendo seguidos.

Los extranjeros fueron despojados a punta de armas de fuego de dos relojes, uno de la marca Benyar, y otro de la marca Cartier.

Un caso anterior cometido por venezolanos fue el 2 de noviembre de 2024, consistente en un asalto domiciliario con toma de rehenes, en el barrio Nuestra Señora de la Asunción de la compañía Lote Guasú de la ciudad de San Lorenzo, departamento Central.

La investigación policial de ese momento permitió la identificación de otros cuatro venezolanos como implicados en dicho golpe, José Antonio Duerto García y Miguel Ángel Aguirre Cancine, que fueron capturados, y Deiker Antonio Sánchez Betancourt, Wildermis Daniel Salas Rodríguez, que no fueron localizados.

“Elementos compatibles”

Según todos estos antecedentes, el Tren de Aragua entonces ya desembarcó en Paraguay en 2024, se fortaleció pero luego también se desmanteló en 2025 y se está reagrupando en este 2026 con la incorporación de paraguayos a la organización.

Un informe elaborado por la Policía y que tiene la Fiscalía de Crimen Organizado dice justamente que “los hechos analizados presentan múltiples elementos compatibles con patrones conocidos del modus operandi del Tren de Aragua, especialmente en cuanto a formación de células móviles, uso de violencia inmediata, combinación de motocicletas y automóviles en las operaciones, vehículos robados y chapas falsificadas, camuflaje tipo delivery y logística de refugios”.

A raíz de ese informe, el Ministerio Público inició una investigación penal, a la que ahora se incorporó un nuevo evento que habría sido cometido por la célula del Tren de Aragua, que fue el supuesto asalto y toma de rehén contra un cambista paraguayo, el jueves 21 de mayo pasado en el edificio Defensor 1 del barrio Recoleta de Asunción.