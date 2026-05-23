Encuentran en un bosque de Berlín 59 proyectiles de 122 mm de la Segunda Guerra Mundial

"Un paseo por el bosque, tranquilo, discreto, hasta que de pronto aparece un objeto sospechoso", y lo que "en principio parecía pequeño, poco después era todo lo contrario", describió en su cuenta de la red social Instagram la Policía de Berlín al informar del suceso.

A partir de un objeto sospechoso, los especialistas de la Oficina de Investigación Criminal (LKA) de Berlín terminaron descubriendo los 59 proyectiles de la Segunda Guerra Mundial que totalizaban 1,5 toneladas de peso.

La munición es "de tipo soviético", según la Policía.

"Uno a uno, los proyectiles se aseguran, se recogen y se retiran de forma adecuada: una operación silenciosa que requiere una gran concentración en el bosque", indicó el mensaje policial, que informó de que se ha bloqueado el acceso a la zona en la que apareció la munición a personas ajenas al operativo por motivos de seguridad.

La policía acompañó su mensaje con fotografías de la munición, que se presentaba en las imágenes de forma ordenada sobre el suelo del bosque, en un camino, y dentro de cajas para su almacenamiento seguro.

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"Al parecer, en el bosque de Pankow había algo más que sólo madera", indicó la Policía en el texto que acompañaba las imágenes publicadas en la red social predominantemente fotográfica.