Irán impone penas de hasta 27 años a dos mujeres por colaborar con opositores y enemigos

El jefe del Poder Judicial de la norteña provincia de Semnán, Mohamad Sadeq Akbari, anunció este sábado las sentencias de prisión contra Leila Ramazani y Fatemeh Malek Ahmadi, condenadas a 26 y 27 años de cárcel, respectivamente, según informó la agencia Mehr.

El responsable judicial dijo que el tribunal dictó las sentencias basándose en "pruebas suficientes" y en las "confesiones explícitas" de las acusadas sobre su "cooperación con grupos opositores y actividades contra la seguridad nacional".

Akbari indicó que ambas mujeres fueron detenidas tras la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, acusadas de mantener contacto con "redes contrarias al sistema" y de enviar material audiovisual e información "requerida por el enemigo para dirigir acciones hostiles" contra el país.

Además de las penas de prisión, las dos mujeres fueron condenadas a la inhabilitación para ocupar cargos públicos, la prohibición de abandonar el país y la privación del derecho a pertenecer a partidos y a organizaciones políticas y sociales.

Las autoridades iraníes han intensificado desde el inicio de la guerra los arrestos, procesos judiciales y condenas contra presuntos infiltrados, espías o colaboradores vinculados con Israel, Estados Unidos o medios opositores iraníes en el extranjero.

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El comandante de la Policía Nacional de Irán, el general Ahmad Reza Radan, anunció el domingo pasado el arresto de 6.500 supuestos "espías" y "traidores a la patria" desde el inicio de la guerra.

Además, según el Poder Judicial iraní, al menos 30 personas —consideradas presos políticos por ONG de derechos humanos— han sido ejecutadas, entre ellas manifestantes detenidos durante las protestas antigubernamentales de enero.