El apoyo parlamentario al gobierno chipriota cae en picado tras las legislativas

El gabinete del jefe del Estado —figura elegida directamente por la población en el sistema presidencialista del país— ha estado gobernando hasta ahora principalmente con el apoyo de los 17 diputados que sumaban el socialista EDEK y los centristas DIKO y DIPA, además de otras formaciones que le han respaldado ocasionalmente.

De esos tres partidos, solo DIKO entró hoy en el Parlamento con 8 escaños, uno menos que los obtenidos en los comicios de 2021. Los otros dos quedaron fuera al no superar el umbral del 3,6 % de los votos, según los datos publicados por el Ministerio del Interior tras el escrutinio de la práctica totalidad de los sufragios.

El Frente Popular Nacional (ELAM), de extrema derecha, es el que se ha anotado el mayor avance al saltar del 6,8 % en 2021 al 11,1 %, duplicando sus escaños de 4 a 8 tras una campaña intensa centrada en la lucha contra la inmigración.

El resultado es también positivo para la agrupación reformista ALMA y la formación antisistema Democracia Directa, encabezada por el youtuber y eurodiputado Fidias Panayiotou, que con el 5,8 % y el 5,4 %, respectivamente, lograron entrar por primera vez en la Cámara.

El líder de ELAM, Christos Christou, calificó el resultado de “victoria enorme” y prometió a sus votantes que mantendrá intactas sus posiciones políticas.

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Aunque el Ejecutivo no depende de una moción de confianza parlamentaria, esta situación deja al presidente y a sus ministros en una posición de mayor fragilidad política e institucional. No obstante, el presidente se mostró hoy confiado en que podrá seguir gobernando mediante otras "colaboraciones".

"El veredicto del pueblo chipriota es absolutamente respetado. Quiero felicitar a todos los candidatos y partidos. Transmito mis más sinceras felicitaciones a los diputados que han recibido el mandato del pueblo y les dirijo un mensaje de colaboración", declaró el mandatario ante las cámaras de televisión tras conocerse el resultado de las urnas.

"La cooperación con el nuevo Parlamento será responsable. DIPA y EDEK merecían estar en la Cámara", añadió.

Según los analistas, el conservador DISY, como la mayor fuerza política, se convierte en un actor clave para la gobernabilidad, mientras que la consolidación de ELAM como tercera formación abre la posibilidad de que el Gobierno necesite de sus apoyos puntuales para aprobar iniciativas legislativas.

Por su parte, el secretario general de AKEL, Stefanos Stefanou, consideró que estas elecciones han abierto “una nueva página” para el país.

La participación alcanzó el 69 %, cuatro puntos más que en los comicios de hace cinco años. Un total de 568.587 electores estuvieron convocados a las urnas para elegir a los 56 miembros de la Cámara de Representantes.

El Parlamento cuenta, además, con tres escaños reservados para miembros observadores que representan a las minorías maronita, católica latina y armenia. Otros 24 escaños están asignados a la comunidad turcochipriota, pero permanecen vacantes desde la invasión turca del norte de la isla en 1974.

La campaña estuvo marcada por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, la inmigración, la corrupción de la élite política y la falta de avances en la reunificación de la isla. Las negociaciones entre las comunidades grecochipriota y turcochipriota permanecen paralizadas desde 2017.

Se espera que, una vez concluida la presidencia semestral rotatoria chipriota del Consejo Europeo el próximo 30 de junio, la ONU lance una nueva iniciativa para reunificar el único territorio de la Unión Europea que sigue dividido.

En 1974, un golpe de Estado que buscaba unir Chipre a Grecia provocó la invasión militar turca del tercio norte de la isla, donde en 1983 se proclamó la República Turca del Norte de Chipre, solo reconocida por Ankara.