Precios del petróleo caen más de un 5% ante las expectativas de un acuerdo entre EE.UU. e Irán

Los precios del petróleo cayeron más de un 5% en las primeras operaciones del lunes en el mercado asiático, ante las esperanzas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin de forma duradera a la guerra en Oriente Medio, a pesar de las declaraciones de Donald Trump que parecen matizar la inminencia de dicho acuerdo.

El precio del barril de Brent del mar del Norte bajaba un 5,14%, hasta 98,22 dólares. El barril WTI estadounidense caía un 5,21%, hasta 91,57 dólares.

Lo que dijo Trump sobre el acuerdo

Trump informó el sábado de que se están negociando los últimos detalles de un acuerdo de paz con Irán que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y que será anunciado próximamente.

El líder estadounidense hizo este anuncio en una publicación en su red Truth Social tras mantener llamadas con sus aliados del golfo Pérsico y con Israel.

“Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo, que se anunciarán próximamente. Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el estrecho de Ormuz”, declaró.

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Trump explicó que mantuvo “una conversación productiva” con los líderes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin, además del mariscal paquistaní Asim Munir, que ejerce como mediador con Irán.

Con ellos, dijo, negoció un “memorando de entendimiento sobre la paz con Irán”, que está pendiente de finalización.