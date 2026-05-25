Al menos dos civiles muertos tras ataques ucranianos con drones y misiles

"En la localidad de Gráivoron un dron atacó un automóvil. Un hombre murió en el lugar de los hechos a consecuencia de las heridas recibidas", señaló en Telegram la Administración de la región de Bélgorod.

El vehículo se incendió tras el impacto del artefacto, pero los bomberos ya sofocaron las llamas, añadió.

En la también fronteriza región de Briansk "el Ejército ucraniano lanzó un ataque masivo deliberado con misiles Grad contra la población civil de la localidad Bélaya Beriozka del distrito Trubchevski. A consecuencia de las acciones criminales del Ejército ucraniano murió un civil", informó en MAX el gobernador local, Yegor Kovalchuk.

Además, resultó herido un bombero, que recibió la atención médica necesaria.

Durante el ataque, señaló, resultaron dañados varios edificios y más de 10 casas.

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Además, la región repelió durante la pasada noche 38 drones de ala fija, según el gobernador.

En la región de Yaroslavl, 250 kilómetros al nordeste de Moscú, resultó herida una mujer, informó en MAX el gobernador local, Mijaíl Yevráev.

Indicó que las defensas antiaéreas repelieron "un ataque masivo de drones", sin puntualizar el número, y añadió que las autoridades locales cerraron temporalmente la autopista en dirección a Moscú.

El pasado 19 de mayo también se cerró esta carretera tras un ataque contra una estación de bombeo en esta ciudad.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas derribaron 173 drones ucranianos de ala fija sobre doce regiones rusas y la anexionada península ucraniana de Crimea.