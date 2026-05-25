El equipo negociador iraní viaja a Catar para tratar el acuerdo de paz con Estados Unidos

“Una delegación de la República Islámica de Irán, encabezada por Mohammad Baqer Qalibaf, viajó hoy a Doha”, indicó la agencia estatal IRNA.

El medio oficial afirmó que el viaje, del que no hay confirmación oficial, tiene como objetivo la realización de consultas con altos cargos cataríes “sobre algunos aspectos relacionados con las negociaciones para poner fin a la guerra”.

El gobernador del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemmati, viajó hoy también a Catar, donde se encuentran parte de los fondos iraníes congelados por Estados Unidos que Teherán reclama como parte de las negociaciones con Washington.

Irán y Estados Unidos han intensificado en los últimos días los esfuerzos para poner fin a la guerra y negocian un acuerdo para terminar el conflicto y reabrir el estrecho, y dejaría para más adelante las discusiones sobre el programa nuclear iraní.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó hoy que el proceso solo está a la espera de la respuesta oficial de la República Islámica, pero desde Teherán se afirmó que mientras se han logrado avances en las negociaciones la firma de un acuerdo no es inminente aún.