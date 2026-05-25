El Gobierno ultima el mayor despliegue policial en Madrid por el papa, con 14.000 agentes

Supone un "enorme desafío", afirmó este lunes el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, tras presidir la junta de seguridad con responsables policiales e instituciones implicadas en la organización de la visita del papa a España entre el 6 y el 12 de junio a Madrid, Cataluña (noreste) e islas Canarias (Atlántico).

En total, en Madrid se movilizarán alrededor de 14.000 efectivos policiales, de los que 9.700 serán policías nacionales y 625 guardias civiles, a los que se sumarán unos 4.000 agentes de la Policía Municipal.

Según Martín, se está trabajando "duro" y "bien" desde todas las instituciones para prevenir cualquier amenaza a la seguridad del evento en sus distintos escenarios, entre los que citó "riesgos asociados al terrorismo o vinculados a grupos radicales".

Las previsiones son que el sábado 6 se concentren en la vigila de jóvenes que se celebrará en la plaza de Lima de Madrid, al lado del estadio del Real Madrid, cerca de 400.000 peregrinos y que alcancen el millón en la misa que el papa oficiará en la céntrica plaza de Cibeles el domingo 7.

Por el momento hay inscritas más de 350.000 personas en la web wwww.conelpapa.es, para participar en ambos actos, y de ellos, unos 20.000 voluntarios. La organización calcula que, por cada persona que se registre, acudan otras tres

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Ya cerradas las solicitudes de acreditaciones periodísticas, unas 3.800 en diferentes actos, la disponibilidad de la presencia de todos ellos no está garantizada, salvo en el caso de los 81 periodistas habituales del Vaticano que viajan desde Roma.