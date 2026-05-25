El número de efectivos en misiones de paz cae a nivel más bajo en 25 años, según el SIPRI

Así, el 31 de diciembre de 2025 había 78.633 soldados destacados en este tipo de operaciones, el nivel más bajo desde el año 2000 y un 49 % menos que diez años atrás, en 2016.
Aunque el número ha ido bajando progresivamente a lo largo de la última década, la reducción más brusca fue de 2024 a 2025, con un 17 % menos.
"Si las cosas continúan así, podríamos asistir a un debilitamiento drástico de la gestión multilateral de conflictos y a la marginación casi completa de instituciones como las Naciones Unidas, debido a una tormenta perfecta de factores financieros, políticos y geopolíticos", señaló al respecto Jaïr van der Lijn, director del Programa de Operaciones de Paz y Gestión de Conflictos del SIPRI.
"Es probable que el resultado sea un mayor número de conflictos, y que estos conflictos tengan impactos aún más graves sobre la población civil, a medida que los Estados abandonen normas consolidadas desde hace tiempo", subrayó.
Entre las razones del fenómeno, el SIPRI apuntó por un lado a una crisis de financiación, ya que en julio de 2025 las misiones de paz de la ONU acumulaban ya un déficit de 2.000 millones de dólares -más del 35 % de su presupuesto global para 2024-2025- y varias tuvieron que realizar profundos recortes, todo ello porque los principales donantes no cumplieron a tiempo o en su totalidad con sus compromisos.
Además, las decisiones sobre la renovación de mandatos en el Consejo de Seguridad de la ONU se vieron complicadas por exigencias y amenazas de veto, señaló la organización, que puso como ejemplo la presión de EE. UU. para poner fin a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL, también conocida como FINUL o UNIFIL).
El SIPRI recordó que en 2025 estaban activas un total de 58 operaciones de paz internacionales en 34 países o territorios, tres menos que el año anterior, con 18 misiones en África subsahariana y Europa respectivamente, 14 en Oriente Medio y Norte de África, cinco en las Américas y tres en Asia y Oceanía.
Sin embargo, casi tres cuartas partes del personal (73 %) estaban concentradas en solo cinco misiones, cuatro de ellas en África subsahariana.
El SIPRI resaltó también que los diez principales contribuyentes de efectivos pertenecían a países del conocido como 'sur global', con Uganda en cabeza, seguida por Nepal, Bangladés e India.