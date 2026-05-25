El presidente del Gobierno catalán publica un selfi con Bad Bunny en la Sagrada Familia

"Gracias por elegir Barcelona para empezar el Debí tirar más fotos World Tour en Europa", comentó Illa en su mensaje en la red social.

Bad Bunny actuó en el Estadi Olímpic de Barcelona los pasados viernes y sábado, antes de ofrecer dos conciertos en Lisboa y otros diez que tiene programados en Madrid, en el marco de su gira europea.

El cantante boricua quería visitar la basílica de la Sagrada Familia, cuya gigantesca Torre de Jesucristo será inaugurada oficialmente el próximo 10 de junio por el papa León XIV, y allí "se encontró" con el presidente Illa, indicaron fuentes de la Generalitat de Cataluña, que no precisaron cuándo se tomó la foto

Justamente, la Sagrada Familia será uno de los escenarios de la visita a Barcelona del papa León XIV, que acudirá a la basílica para participar en el acto de conmemoración del centenario de la muerte de su constructor, el arquitecto Antoni Gaudí, y bendecir la Torre de Jesucristo, que mide 172,5 metros y que ha hecho de esta iglesia la más alta del mundo.