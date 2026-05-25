España es un "faro moral" de la salud global frente a ataques a la OMS, dice ministra

"Desde España lideramos y apoyamos desde hace tiempo que la salud global necesita de multilateralismo y cooperación, necesita unos organismos internacionales que han sido insultados, acosados y vilipendiados por parte de la Administración de Donald Trump y el Gobierno de Javier Milei", declaró García a EFE.

La ministra, que este lunes viajó a Ginebra para participar en el Consejo Ejecutivo de la OMS, del que España forma parte desde 2025, aseguró que aunque Argentina y Estados Unidos han criticado a la OMS, "se han aprovechado de esta red internacional de asistencia sanitaria" en la reciente crisis del hantavirus.

Argentina, donde pudo tener origen el brote declarado en el crucero MV Hondius, y Estados Unidos, país del que procedían muchos pasajeros del buque, "curiosamente han sido dos países que se han aprovechado de las gestiones que hemos tenido desde España y la OMS en la crisis", aseguró la española.

"En un momento de quiebra de los principios básicos y de la legalidad internacional, ahora la OMS tiene que recomponerse, pero en su última asamblea (celebrada la semana pasada en el contexto de las crisis de hantavirus y ébola) se ha visto su fortaleza y la necesidad de una visión global de la salud", agregó García.