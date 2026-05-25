Irán dice que no planea cobro de peajes en Ormuz, pero si por “servicios” de seguridad

“No buscamos cobrar peajes a los países en el estrecho de Ormuz. Pero es normal que los servicios prestados tengan un costo”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El diplomático indicó que Irán establecerá junto con Omán un mecanismo para “garantizar el tránsito seguro” por el estrecho con unos “servicios de navegación” y medidas para proteger el medio ambiente del estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico y el mar de Omán.

“Todo ello requiere ciertos costes. Por lo tanto, no debe utilizarse el término peaje”, mantuvo.

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Bagaei indicó que Teherán y Mascate negocian para establecer este mecanismo y que “esperan alcanzar cuanto antes un resultado final”.

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El estrecho por el que pasaba el veinte por ciento del petróleo mundial está bloqueado por Irán desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel, lo que ha elevado el precio de los combustibles en medio de las negociaciones para su reapertura.

Durante la última semana Irán ha permitido el paso diario de entre 20 y 35 buques a través del estrecho.

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Irán y Estados Unidos negocian un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho, y que dejaría para más adelante las discusiones sobre el programa nuclear iraní.

Teherán ha afirmado esta mañana que mientras se han logrado avances en las negociaciones la firma de un acuerdo no es inminente aún.