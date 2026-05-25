Israel ataca el Valle de la Bekaa (este) y "otras zonas" de Líbano

Al mismo tiempo, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, respondió a una publicación en X de la Presidencia libanesa asegurando que las "actividades" de Israel al sur de Líbano tienen como único propósito proteger a sus ciudadanos de los ataques de Hizbulá y desmantelar el reino del terror que construyó allí".

"Esto es el resultado del fracaso total del gobierno libanés en cumplir con sus compromisos", culmina la publicación de Saar.

El medio israelí Haaretz reporta esta misma noche que el Ejército israelí prepara "un ataque a gran escala contra Hizbulá" y que ahora está a la espera de que altos mandos den luz verde para acometer la ofensiva.

"El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que Israel intensificará sus ataques en el Líbano", añade la publicación de Haaretz.

Un total de 3.185 personas han muerto y otras 9.633 resultaron heridas en ataques y bombardeos israelíes contra el Líbano desde inicios del pasado mes de marzo, y que siguen contra el sur del país mediterráneo a pesar del alto el fuego en vigor.

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Según el Centro de Operación de Emergencia, dependiente del Ministerio de Salud Pública libanés, "el balance total acumulado de la agresión entre el 2 de marzo y el 25 de mayo es de 3.185 mártires y 9.633 heridos".

Este balance se conoce el mismo día en que el Ejército israelí también ha atacado varias localidades en el sur del Líbano, entre ellas, Dibbine, Qana, Nabatieh y Kfar Remman, además de los bosques de Al Qlaileh y los alrededores de una compañía de gas situada entre Bazourieh y Wadi Jilo, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

El Líbano e Israel mantienen actualmente en Washington las primeras negociaciones directas en décadas con el fin de alcanzar una salida negociada al último conflicto, iniciado el pasado 2 de marzo, y que por el momento han derivado en un alto el fuego sin apenas aplicación práctica.