La promotora de Bad Bunny niega que haya saturación de público en sus conciertos en España

En declaraciones a EFE, la empresa aseguró hoy que, de hecho, la capacidad de los espacios está certificada por un ingeniero, aunque "obviamente" en algunas zonas concretas que registran mucho interés, como es la ya famosa 'casita', sí hay "presión".

Su respuesta llega tras los vídeos y críticas publicadas especialmente por un asistente al Estadi Olímpic de Barcelona que se han replicado a lo largo del fin de semana, que se grabó en un espacio congestionado y, muy nervioso, comenta cosas como "¡Esto es inhumano!" o "¡No podemos respirar!".

En su posteo, este asistente denuncia que ha pagado "500 euros" para estar en la "(zona) VIP de Bad Bunny" y que no es capaz de moverse ni bailar ni "hacer literalmente nada", mientras que el resto de personas que lo rodean siguen el concierto.

A su espalda aparece la valla que lo separa de la citada 'casita', donde Bad Bunny interpreta algunas de las canciones y donde se alojan los invitados ilustres.

Live Nation precisó este lunes que la zona donde estaba ubicada esta persona no es un espacio VIP, sino que el pago que realizó fue para tener derecho a entrar antes que el resto de los asistentes, lo que se llama 'early entry'.

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"Él decidió ponerse en esa posición que, obviamente, tiene presión porque estás en primera fila, pero luego esa zona se queda relajada", señaló la promotora, comparando la situación con la de colocarse "en primera fila del escenario principal".

La empresa afirmó además que "en todo momento (esa zona) siempre está controlada por (personal de) seguridad que se ocupa de que todo el mundo esté bien", en respuesta a otra queja de este asistente, quien protestó porque, según él, los vigilantes no le ayudaron a salir de allí.

Tras su paso por Barcelona, está previsto que Bad Bunny ofrezca diez conciertos en el estadio Metropolitano de Madrid, los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.