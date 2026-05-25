Los chacales podrían expandirse por el 75% del territorio europeo

Actualmente, el chacal común o dorado se localiza principalmente en el sureste y centro de Europa, aunque se han encontrado ejemplares tan al oeste como en España (donde se avistó en Zaragoza -noreste-, en 2024) y tan al norte como en el Ártico noruego.

El estudio, recogido en la revista Nature Ecology & Evolution, ha sido realizado por investigadores de numerosos centros europeos y relata cómo el declive del lobo, que competía de forma ventajosa con el chacal y lo cazaba, ha ido favoreciendo a esta última especie.

“Las investigaciones realizadas en América del Norte han demostrado que la ausencia de lobos, provocada por el ser humano, beneficia a los coyotes, que son similares en tamaño y ecología a los chacales comunes”, apuntan los autores.

Para comprobar si la dinámica entre lobos y coyotes en América podría darse en Europa con los chacales, los científicos han analizado los estudios existentes sobre los aullidos de esta última especie recopilados entre 2001 y 2017 en 8.991 ubicaciones de 13 países europeos.

Los datos ponen de manifiesto que los chacales se están expandiendo por territorio europeo, lo que los autores atribuyen a cambios ecológicos, como la menor duración de la capa de nieve, al declive del lobo y al denominado "efecto escudo humano".

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Los investigadores definen ese "efecto escudo humano" como una interacción biológica en la que la presencia humana proporciona una especie de refugio local para ciertas especies animales (en este caso el chacal), protegiéndolas de la amenaza de depredadores superiores (el lobo).

“Es más probable que los chacales estén presentes donde no hay lobos, y menos probable en las zonas donde hay de manadas de lobos estables", explican los investigadores.

Sin embargo, todo cambia cuando el hombre está cerca. El chacal evita las zonas urbanizadas cuando no hay lobos en los alrededores, pero si los hay tienden a acercarse. El motivo: saben que el lobo evita el contacto con las personas, y así ellos reducen el riesgo de ser cazados.

Las expansión de las ciudades, el deshielo provocado por el cambio climático y el declive del lobo, tornará el 75% del territorio Europeo adecuado para los chacales, avanzan los investigadores. Su mayor expansión se prevé en Francia y en la Península Ibérica.

Esta área potencial es casi seis veces mayor (5,6 veces) que la superficie que el chacal ocupa actualmente.