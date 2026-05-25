México registra un superávit comercial de 4.520 millones de dólares en abril

El superávit de abril, que no registró variación significativa con respecto al del mismo mes del año pasado, tiene lugar después de la cifra positiva de 5.932 millones de dólares del pasado marzo.

La disminución mensual, respecto a marzo, “se originó de una reducción en el superávit de la balanza de productos no petroleros“ y “de un mayor déficit de la balanza de productos petroleros”, apuntó el organismo autónomo en su reporte.

Según el Inegi, las exportaciones totales aumentaron un 32,6 % interanual en abril, hasta los 72.042 millones de dólares.

Las ventas petroleras aumentaron interanualmente un 7,9 %, situándose en 2.047 millones de dólares, mientras que las no petroleras crecieron un 33,5 %, hasta los 66.994,8 millones.

Dentro de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a EE.UU. avanzaron 34,8 % a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 26,7 %".

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El año pasado México logró un superávit comercial de 771 millones de dólares, a diferencia del déficit de 8.212 millones de 2024.

El motivo fue una balanza comercial fortalecida por el sector manufacturero, en un contexto de menor dependencia del petróleo y mayor diversificación de mercados.

Una cuarta parte de la economía mexicana depende de las exportaciones a Estados Unidos, motivo por el cual, tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Banco Mundial pronosticaron una recesión para el país a causa de la subida de aranceles ordenada por Donald Trump, pero finalmente la logró esquivar.