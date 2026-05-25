Mueren 17 personas al chocar una furgoneta contra un autobús averiado en Pakistán

La colisión se produjo en la zona de Khoro Kotay Saeedabad, cuando una furgoneta que viajaba de Rawalpindi a Dir a gran velocidad embistió por detrás a un autobús que se había detenido en el arcén tras sufrir una avería mecánica, según un comunicado de la policía de autopistas.

El conductor del autobús detenido intentaba reparar el vehículo cuando ocurrió el accidente, añadió.

El impacto fue tan fuerte que la furgoneta quedó gravemente destrozada, según la declaración.

Equipos de rescate y personal de la policía de autopistas llegaron al lugar tras recibir el aviso y trasladaron a los fallecidos y heridos al Mardan Medical Complex.

Entre los muertos había hombres, mujeres, personas ancianas y niños, declaró en un comunicado el responsable de relaciones públicas del servicio de emergencias Rescue 1122, Syyed Abbas Shah.

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El portavoz añadió que la mayoría de las víctimas parecían proceder de los distritos de Dir y Bajaur y viajaban de regreso a casa antes de las vacaciones del Eid al Adha.

Pakistán celebrará esta festividad musulmana entre el 27 y el 29 de mayo.

El ministro de Información de Khyber Pakhtunkhwa, Shafi Jan, expresó su pesar por el suceso y afirmó que los heridos reciben la mejor atención médica disponible.

Los accidentes son habituales en las carreteras de Pakistán, a menudo causados por la conducción imprudente, el exceso de velocidad, la fatiga de los conductores y el mal mantenimiento de los vehículos, además del mal estado de algunas vías.

A principios de este mes cinco personas murieron y otras diez resultaron heridas cuando una furgoneta de pasajeros que transportaba invitados a una boda cayó por un barranco en Charbagh, en el distrito de Swat.