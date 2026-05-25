ONG venezolana computa 132 muertes y 411 lesionados en abril por accidentes de tránsito

A través de un informe, la organización detalló que del total de fallecidos, 56 eran motoristas, lo cual representó el 46 % de los casos.

El OSV señaló que el motorizado encabezó nuevamente el primer lugar en la categoría de fallecidos, "siendo un dato constante" de las estadísticas documentada mes a mes.

En segundo lugar la ONG registró a los ocupantes de vehículos (16 %), y le siguieron los conductores de carros (15 %), tripulantes de motos (11 %), peatones (6 %), pasajeros de autobús (5 %) y ciclistas (1 %).

Asimismo, dijo que la mayor cantidad de decesos se dio en el rango de edad comprendido entre los 15 y los 34 años de edad, con 49 fallecidos (58,3 %).

"El perfil de la principal víctima en las vías está claramente definido: un hombre joven al mando de una motocicleta", añadió el OSV.

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La organización indicó que el mes pasado hubo 411 personas lesionadas por accidentes de tránsito, siendo 268 hombres y 90 mujeres.

Los conductores de motocicletas y los tripulantes ocupan el primer lugar de lesionados (61,3 %).

La ONG documentó en abril pasado 115 colisiones y/o choques simples, 81 derrapes, 49 atropellos/arrollamientos, 30 choques con objeto fijo, 23 vuelcos, 15 salidas de la vía y 13 accidentes de otras formas.

Igualmente, detalló que el exceso de velocidad encabezó la lista de posibles causas, con 205 casos, lo que representa el 63,8 % de los registros.

"La siniestralidad vial de abril de 2026 demuestra que los accidentes de tránsito no son hechos fortuitos, sino eventos predecibles y evitables", agregó el OSV.

Además, advirtió que la combinación de conductores jóvenes, exceso de velocidad y el uso masivo de motocicletas genera un escenario de alta vulnerabilidad que se agudiza en las avenidas urbanas durante la rutina diurna y se "traslada con mayor violencia" hacia las autopistas y vías secundarias durante los fines de semana.

Reducir estos indices, prosiguió, requiere abandonar el enfoque reactivo e implementar una estrategia integral de tres ejes: educación y regulación estricta, fiscalización inteligente y modernización del registro policial.