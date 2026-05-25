Presidente libanés defiende que el repliegue israelí es una demanda "firme" para el Líbano

"Este año, el Día de la Liberación llega mientras el Líbano lidia con una dolorosa realidad. La agresión israelí no ha parado y las amadas aldeas del sur siguen sufriendo bajo una ocupación renovada, en una violación flagrante de todas las resoluciones internacionales", denunció Aoun en un comunicado.

"El Líbano no aceptará esta realidad ni hará concesiones al respecto. El camino hacia una retirada israelí total sigue siendo una demanda nacional firme, una que el Estado libanés está trabajando para lograr a través de negociaciones", agregó el jefe de Estado.

El Líbano e Israel están manteniendo en Washington sus primeras negociaciones directas en décadas con el fin de alcanzar una salida negociada al último conflicto, iniciado el pasado 2 de marzo, y que por el momento han derivado en un alto el fuego sin apenas aplicación práctica.

El presidente libanés aseveró que este diálogo no se traducirá en una rendición para el Líbano, sino que servirá para defender su derecho a la soberanía y a la protección del territorio, cuya defensa estará exclusivamente a cargo del Ejército.

Tras el conflicto de 2024 con Israel, las autoridades libanesas se comprometieron a que solo hubiera armas en manos de las fuerzas de seguridad oficiales y expandir su presencia a todo el país, lo que implica el desarme del grupo chií Hizbulá.

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El movimiento libanés no participa en las conversaciones mediadas por Estados Unidos y ha pedido reiteradamente al Gobierno que se retire de ellas, como volvió a hacer el domingo mismo su secretario general, Naim Qassem.