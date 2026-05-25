Rusia registra 74.000 prófugos de la justicia en lo que va de 2026, un máximo en 14 años

Entre enero y marzo de este año, Interior añadió a 73.969 personas en la lista de buscados por la justicia rusa, 12.620 más que el mismo periodo del año pasado y un 55 % más que en 2023, según las cifras de los propios órganos de seguridad.

Actualmente, la ciudad de Moscú registra el mayo número de casos, con casi 10.000 personas buscadas, a lo que le sigue la ciudad de San Petersburgo (5.734) y la república de Daguestán (3.000). El año pasado, en total, se anunció la búsqueda de más de 114.000 personas en toda Rusia.

Los medios opositores señalan a la guerra de Ucrania de 2022 como razón de la aceleración del número de prófugos, a pesar de que la delincuencia oficialmente registrada en el país está disminuyendo.

La caída de la delincuencia tiene lugar en un contexto en el que muchos criminales se libran de sus penas al anularse sus juicios si firman un contrato para combatir en el frente ucraniano.

Al mismo tiempo, el portal Mozhem Obiasnit (Podemos Explicarlo) llama la atención de que el número de personas buscadas también pudo haber aumentado por los desertores del ejército y aquellas personas que evaden el servicio militar obligatorio y la movilización.

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Por otro lado, el Ministerio del Interior volvió a advertir en marzo de la grave escasez de personal y la dificultad para cumplir sus obligaciones. En algunos departamentos de policía la escasez alcanza un 40 por ciento.