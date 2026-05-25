Técnicos de Fujimori y Sánchez se disputan el centro en el primer debate electoral en Perú

El debate, que no contó con la presencia ni de los candidatos presidenciales, ni de sus fórmulas vicepresidenciales, se organizó en seis bloques temáticos que defendieron seis integrantes de los equipos técnicos de cada partido.

Sorprendió que en la división de economía, el representante de Juntos por el Perú, Pedro Francke, planteó propuestas centradas en la estabilidad macroeconómica y fiscal, al promover la inversión privada y al respetar la autonomía del Banco Central de Reserva y de su director, Julio Velarde, quien había sido cuestionado por Sánchez.

Francke criticó que el fujimorismo haya promovido leyes que favorecen al crimen organizado desde el Congreso, lo que limita el crecimiento económico de las pequeñas empresas, a quien les prometió otorgar incentivos económicos y asistencia técnica.

Por su parte, el integrante de Fuerza Popular, el exministro Luis Carranza, afirmó que hace cinco años los peruanos cometieron un error al elegir como presidente a Pedro Castillo (2021-2022) y pidió a la ciudadanía que el 7 de junio escoja el orden económico y social.

En la división sobre juventud y deporte, el más agresivo del debate, la congresista de Fuerza Popular Rosangella Barbarán destacó que Juntos por el Perú no trajo "ninguna mujer a debatir" y aseguró que el partido izquierdista utiliza a los jóvenes en su campaña, mientras que ellos apuestan a que la fuerza de la juventud transforme el país.

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Barbarán dijo que la juventud no quiere vivir en un régimen como Venezuela y agregó que la izquierda busca llegar al poder a combatir la pobreza: la de ellos mismos.

Mientras tanto, Ernesto Zunini, de Juntos por el Perú, afirmó que el fujimorismo quiere engañar a la población con promesas, pese a que, afirmó, realmente ha gobernado estos años y ha promovido un modelo de precariedad e inclusión y señaló que utilizan el miedo como herramienta electoral.

Zunini apuntó que van a otorgar ayudas a jóvenes para su primer emprendimiento y capacitación, ampliarán becas de educación superior y criticó que Fuerza Popular prefiera invertir 3.500 millones de dólares en la compra de aviones militares, en lugar de invertirlo en la población.

En el bloque de infraestructura y deporte, Carlos Neuhaus, de Fuerza Popular, indicó que hay cientos de obras públicas detenidas porque los en últimos gobiernos no han sabido responder ante la gente, y recordó que el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) sí supo impulsar grandes proyectos.

El representante de Juntos por el Perú en este ítem, Gustavo Guerra García, apuntó que su partido quiere promover la integración internacional del país andino, a través de favorecer la conexión de los puertos de Chancay y Callao con China y Brasil.

En cuanto a salud, el que sería ministro de esta cartera si Sánchez llega al poder, Hernando Cevallos, declaró que el caos en el que se encuentra el país se escribe con K, en relación a Keiko Fujimori, a quien acusó de lavarse las manos pues desde 2016 ha tenido la mayoría en el Congreso y criticó que el Estado no considera la salud como un derecho fundamental.

Mientras que José Antonio Recoba, de Fuerza Popular, dijo que el Gobierno de Castillo, de quien Sánchez es heredero político, trajo al país más anemia y desnutrición, y por su irresponsabilidad e improvisación ha hecho colapsar el sistema sanitario.