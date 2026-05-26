El Parlamento de Venezuela autoriza la designación de un diputado como embajador en España

El Legislativo aprobó por "mayoría evidente" la solicitud de autorización de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para el nombramiento de Zambrano, quien se define como opositor pero es señalado por el sector mayoritario del antichavismo como un colaboracionista del Gobierno.

La gran parte de los diputados también otorgó el permiso de "separación temporal del cargo" al político, quien hasta ahora era presidente de la Comisión de Política Exterior de la AN.

Fuentes diplomáticas habían adelantado a EFE, el pasado 30 de abril, que la mandataria encargada había propuesto a Zambrano como el nuevo embajador de su país ante España.

Durante la sesión, el diputado opositor Luis Romero describió a Zambrano como un "luchador, hombre perseverante y defensor de los intereses de la nación".

El parlamentario venezolano, controlado por el chavismo, señaló que el nuevo embajador ante España ha ocupado cargos como el de vicepresidente de la Internacional Socialista y de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) para la región andina, entre otros.

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Romero destacó que "es la primera vez que en mucho tiempo un representante de la oposición democrática es designado por el Gobierno para ocupar un cargo tan importante", aun cuando la mandataria encargada ya ha nombrado a personas ajenas al chavismo, como el actual viceministro para Norteamérica y Europa, Oliver Blanco.

A juicio de Romero, se trata de "una señal de apertura, pluralidad y comprensión política por parte del Ejecutivo", que encabeza Rodríguez desde el pasado enero, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en Caracas.

En ese sentido, expresó que se abrieron "las puertas para que otros integrantes más allá del partido de Gobierno puedan incorporarse" a una gestión que "está llamada a llevar adelante las iniciativas que permitan sacar al país de la terrible circunstancia" que, advirtió, está viviendo, por lo que espera que continúe esta "apertura".

El pasado febrero, Zambrano se reunió con el exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero durante una visita de este a Venezuela y destacó el trabajo en favor de "la reconciliación de este país" latinoamericano por parte del expresidente, imputado recientemente en una causa de la compañía aérea Plus Ultra en la que el juez lo sitúa como presunto "vértice" de una trama de tráfico de influencias.

Zambrano dijo entonces que seguramente Rodríguez Zapatero estaría visitando "muy seguido" el país suramericano.