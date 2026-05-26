El realizador francés Romain Gavras adaptará al cine un libro sobre el robo del Louvre

La editorial Flammarion, encargada de publicar este texto que llegará a las librerías en Francia este mismo miércoles, confirmó hoy a EFE la venta de los derechos para hacer el filme.

La casa editorial, por el momento, no divulgó detalles adicionales sobre el calendario del rodaje que lideraría el hijo del también realizador Costa-Gavras.

En 'Main basse sur le Louvre' ('La toma del Louvre'), los periodistas Jean-Michel Décugis, Jérémie Pham-Lê y Nicolas-Charles Torrent ofrecen detalles de la investigación a contrarreloj que tuvo lugar para intentar recuperar las joyas de la Corona sustraídas en apenas ocho minutos de la Galería de Apolo por un comando de cuatro hombres.

Los presuntos autores materiales fueron detenidos, pero el botín -tasado económicamente en 88 millones de euros, aunque su valor patrimonial es inestimable- nunca fue recuperado.

"¿Cómo pudieron los sospechosos, cuatro amigos de Seine-Saint-Denis, burlar los sistemas de seguridad del museo más grande del mundo? ¿Y por qué la dirección del Louvre ignoró durante tanto tiempo las alertas que le llegaban? Pero, sobre todo, ¿dónde se esconden esas joyas de valor incalculable?", señaló la editorial sobre los interrogantes que aborda este libro.

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En su trayectoria como realizador, Romain Gavras ha dirigido obras como el largometraje 'Atenea' (2022) y, recientemente, fue muy aplaudido su trabajo en el videoclip de la canción 'STORM II', junto a DJ Surkin y al rapero sueco Yung Lean, que se hizo viral en todo el mundo por su espectacular coreografía.