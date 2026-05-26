España destaca diálogo y respeto mutuo en su relación con El Salvador, que cumple 40 años

Granados participó en un evento de conmemoración de esas cuatro décadas, celebrado en la Cancillería, y al que también asistieron la embajadora de España en El Salvador, Sonia Isabel Álvarez, y la ministra salvadoreña de Exteriores, Alexandra Hill.

Granados expresó, durante su intervención, que la relación entre ambos países, basada en el diálogo, el respeto mutuo y la confianza, "se ha sostenido en el tiempo porque ha sabido adaptarse, escuchar y acompañar los procesos del país".

Además, acentuó que la relación bilateral "está comprometida con la paz, el desarrollo sostenible, con la inclusión social y con el fortalecimiento democrático".

El apoyo español está presente en El Salvador a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y del Centro Cultural de España en El Salvador como canalizador de la cooperación cultural, entidades que coordinan sus actuaciones con un amplio conjunto de actores.

La cooperación está enfocada diferentes áreas como sanidad, educación, gestión de riesgo de desastres, seguridad alimentaria e igualdad de género.

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Granados recordó que la relación entre ambas naciones comenzó cuando El Salvador "atravesaba uno de los momentos más complejos de sus historia reciente", en referencia a la guerra civil que se extendió entre 1980 y 1992 y causó 75.000 muertos, unos 8.000 desaparecidos y cientos de masacres.

Señaló que "España estuvo presente en los años finales del conflicto armando y formó parte del acompañamiento internacional que contribuyó a crear las condiciones para la firma de los Acuerdos de Paz de 1992".

La secretaria de Estado de Cooperación también destacó el trabajo realizado para la elaboración de un libro que, según dijo, "permite recorrer este camino con una mirada ordenada y reflexiva".

"La cooperación internacional, y la cooperación española, hemos tenido el privilegio de acompañar estos procesos", resumió.