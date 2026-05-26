Precios del petróleo rondan la barrera simbólica de los US$ 100

Según el medio de comunicación especializado CNBC, los precios del petróleo comenzaron a tomar rumbo al alza tras conocerse anoche nuevos operativos militares de Estados Unidos en el sur de Irán, como medida de presión y en el contexto de las negociaciones entre ambos países para un alto al fuego permanente y un posible acuerdo de paz.

La guerra en Oriente Medio comenzó el pasado 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán un ataque al que denominaron “preventivo”.

La República Islámica, gobernada por los ayatolás, reaccionó con represalias sobre intereses estadounidenses en la región.

Barrera simbólica

Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI), que es de referencia en Estados Unidos, según CNBC cotizaban un 3,9% a la baja, a 92,85 dólares por barril, en comparación con el cierre del viernes, pero la tendencia presiona a ubicarse cerca de la barrera simbólica de los US$ 100 el barril.

Por su parte, el precio del crudo Brent aumentó un 3,4% hasta los 99,39 dólares por barril .

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Los mercados se muestran inquietos debido a los mensajes contradictorios del presidente Donald Trump sobre las negociaciones entre Teherán y Washington mantuvieron a los operadores en vilo, publicó el sitio especializado en economía.

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Este incremento se ha producido -de acuerdo a publicaciones de EFE- después de que la Guardia Revolucionaria Islámica anunciara este martes que sus fuerzas derribaron un dron estadounidense MQ-9 y dispararon contra un caza F-35 y otro avión no tripulado tras haber violado su espacio aéreo, y tras informar Washington de ataques contra posiciones en el sur de Irán.

Estos ataques se producen tras intensificar en los últimos días Estados Unidos e Irán sus contactos y ultimar los detalles de un acuerdo que permitiría poner fin a la guerra; lo que llevó ayer el precio del brent a caer más del 7,15 %, y situarse el barril en 96,14 dólares.