Rubio dice que EE.UU. sigue dispuesto a mediar sobre Ucrania tras ataques rusos

“Cada vez que se ven estos grandes ataques por parte de uno u otro bando es un recordatorio de por qué esta es una guerra terrible (...) que debe llegar a su fin”, dijo Marco Rubio tras mantener una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Mientras hablaba con los periodistas durante una visita oficial a India, el jefe de la diplomacia aseguró que “Estados Unidos está listo y preparado para hacer todo” lo que pueda “para ayudar a facilitar el fin de esta guerra”.

“Esperamos que la oportunidad se presente en algún momento”, aseguró.

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Rusia amenazó el lunes con lanzar más ataques contra Kiev, incluyendo sus “centros de toma de decisiones”, tras haber bombardeado ya con decenas de drones y misiles a Ucrania durante el fin de semana, lo que causó cuatro muertos.

En su conversación con Rubio, Lavrov instó a Estados Unidos a evacuar a los diplomáticos de su embajada en Kiev, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

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El secretario de Estado dijo a periodistas que Moscú había “enviado un aviso a todas las embajadas”, no solo a la de Estados Unidos.