Trump dice que su chequeo médico salió “perfectamente”, a días de cumplir 80

Este es el tercer examen médico que realiza el mandatario republicano desde que volvió a la Casa Blanca en enero de 2025. Donald Trump se hizo los estudios en el Hospital Militar Walter Reed, cerca de Washington.

La Casa Blanca publicó una foto de Trump en redes sociales con la descripción: “¡PERFECTO ESTADO DE SALUD!”.

Trump se refirió al chequeo del martes como un “examen físico de seis meses”, a pesar de que la Casa Blanca lo presentó como un examen médico y dental anual, al anunciarlo a principios de este mes.

El mandatario republicano es el presidente de mayor edad jamás investido, y se jacta a menudo de su vigor mental y físico en comparación con su predecesor demócrata, Joe Biden.

Algunos observadores han apuntado que a veces Trump da señales de somnolencia en actos públicos, y medios de comunicación han mostrado en el pasado fotos de sus manos con pequeños moretones.

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Miembros de su gabinete, como el secretario de Estado, Marco Rubio, insisten a su vez en que Trump mantiene un ritmo de trabajo muy intenso para un jefe de Estado de su edad.

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La Casa Blanca suele publicar un resumen de los exámenes físicos del presidente en cuestión de horas o días, pero los detalles quedan enteramente a su discreción.

Trump cumplirá 80 años el 14 de junio, y lo celebrará asistiendo a un combate de artes marciales mixtas UFC en los jardines de la Casa Blanca, con miles de invitados.

“Me siento igual que hace 50 años”, dijo el presidente durante un evento en la Oficina Oval a comienzos de este mes.

El mandatario se sometió a dos chequeos médicos el año pasado, uno programado en abril y una visita no anunciada al hospital en octubre que desató nuevas especulaciones.