Unos 16.000 residentes en California permanecen bajo orden de evacuación por fuga química

El incidente afectó a unos 50.000 residentes que fueron puestos bajo órdenes de evacuación debido a la fuga química en el tanque de la empresa aeroespacial GKN, en la ciudad de Garden Grove, a las afueras de Los Ángeles ocurrida el jueves pasado.

Las autoridades habían anunciado este lunes que desactivaron la amenaza de explosión de un tanque cargado con 7.000 galones (26.500 litros) de metacrilato de metilo, un líquido volátil e inflamable utilizado en la fabricación de plásticos.

Tras una carrera contrarreloj, la Autoridad de Bomberos del condado de Orange anunció que la posibilidad de una explosión "ya no está sobre la mesa".

Según las autoridades, la estabilización del tanque resultaba ser sumamente difícil debido a que el producto químico genera su propio calor incontrolable.

A pesar de las buenas noticias, la evacuación se mantiene para los residentes cercanos a la planta.

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La Fiscalía del condado de Orange anunció que investiga el hecho y un grupo de residentes demandaron a la compañía por negligencia.

Las primeras investigaciones apuntan a que el incidente fue causado por una falla en el sistema de enfriamiento del tanque, según información citada por Los Angeles Times.

No se han reportado heridas por el incidente.