Uruguay y República Dominicana comparten experiencias en ordenamiento territorial

Una delegación del país caribeño, encabezada por el embajador de República Dominicana en Uruguay, Fidel Ernesto Santana Mejía, mantendrá reuniones con autoridades uruguayas y participará en instancias de trabajo técnico y realizará visitas de campo en los departamentos (provincias) de Paysandú y Canelones.

Las mismas serán para conocer experiencias concretas vinculadas a relocalizaciones de familias que habitan en zonas inundables o de riesgo ambiental.

Esta iniciativa es impulsada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el marco del proyecto “Ordenamiento territorial y gestión integral del riesgo de desastres para aumentar la resiliencia frente a la movilidad interna relacionada con desastres, degradación ambiental y cambio climático en la República Dominicana”.

En ese sentido, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Uruguay, Tamara Paseyro, destacó durante la apertura del encuentro la importancia del intercambio regional y señaló que América Latina y el Caribe comparten desafíos comunes vinculados a la vivienda, el territorio y el cambio climático.

“El trabajo entre los países de América Latina y el Caribe, el intercambio, y cómo eso nos fortalece, es importante tenerlo en cuenta”, afirmó.

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Añadió que aunque los países de la región tienen realidades diferentes, existen problemáticas comunes relacionadas con el acceso a la vivienda y la planificación territorial.

En tanto, la responsable de la oficina OIM de República Dominicana, Alba Goycoechea, destacó que el intercambio permitirá compartir experiencias y construir herramientas que puedan adaptarse a distintas realidades regionales.

“Conocer de primera mano la experiencia que Uruguay ha venido impulsando en materia de ordenamiento territorial y relocalización planificada, teniendo en cuenta las voces de las personas afectadas y con un fuerte eje en la participación ciudadana, es muy importante en un contexto donde los desplazamientos y las migraciones tienen causas múltiples. Considerar a las personas y ponerlas en el centro es fundamental para construir políticas públicas inclusivas, sin dejar a nadie atrás”, apuntó.

Además, remarcó la importancia de la cooperación regional y del intercambio técnico entre países de América Latina y el Caribe para fortalecer capacidades institucionales y avanzar en soluciones más sostenibles frente a los impactos del cambio climático y los procesos de movilidad humana.