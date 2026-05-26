Waiken pasa a controlar señal de TV argentina TyC Sports tras comprar 51 % al Grupo Clarín

La operación se hizo a través de Kindra (integrante de Waiken), que controla a la empresa Torneos y Competencias, poseedora hasta ahora del 49 % de las acciones de TyC Sports.

Kindra compró a la firma Inversora de Eventos -integrante del grupo argentino de medios Clarín- sus acciones en las sociedades Tele Red Imagen y Carburando, que tenían el 51 % restante de TyC Sports.

Según una nota remitida este martes por el Grupo Clarín a la Bolsa de Buenos Aires, "como contraprestación por la cesión de acciones, Kindra se obligó a pagar a Inversora de Eventos la suma de 25 millones de dólares".

Fuentes de Waiken consultadas por EFE afirmaron que la operación consolida su "propuesta de valor" y reafirma su "liderazgo regional" en el segmento de las transmisiones deportivas por televisión, donde ya cuenta con la señal DSports.

TyC Sports es la principal señal argentina de contenido deportivo.

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Waiken dijo en un comunicado que, con este "movimiento estratégico", fortalece su propuesta de contenido deportivo y "se consolida como un actor clave en la industria de medios" en Latinoamérica.

El conglomerado controlado por el grupo Werthein opera en once países de América Latina, es dueño de las empresas de TV por satélite DirecTV y Sky y posee varias señales de televisión, además de activos en los sectores de las telecomunicaciones, servicios de tecnología y seguros.