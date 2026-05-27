Ebrard ve revisión del T-MEC entre las negociaciones clave del mundo

El funcionario explicó que las conversaciones, que se desarrollan esta semana en Ciudad de México, estarán centradas en seis ejes: sector automotriz, acero y aluminio, dispositivos médicos, avances laborales, minerales críticos y seguridad económica.

“De hecho, es la negociación comercial ahora, o una de las más importantes del mundo”, declaró Ebrard en una conferencia de prensa, al destacar que el calendario acordado con Estados Unidos muestra la relevancia que ambas partes otorgan al proceso.

La delegación estadounidense en México está encabezada por Jeffrey Goettman, representante de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés), en ausencia del embajador Jamieson Greer, quien fue convocado a una reunión de gabinete con el presidente Donald Trump.

El secretario rechazó que la ausencia de Greer reduzca el peso político de la reunión y sostuvo que Washington envió a una delegación de “muy buen nivel”, integrada por los interlocutores habituales de México en las conversaciones comerciales.

Ebrard detalló que México planteará como preocupación principal los aranceles al acero y al aluminio, en particular el gravamen del 50 %, que consideró “insostenible” y sin justificación.

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Sobre el sector automotriz, dijo que México defenderá un “enfoque sistémico”, que contemple no solo los aranceles aplicados a productos mexicanos, sino también el conjunto del esquema tarifario frente a otras regiones y las reglas de origen del T-MEC.

“Lo que pasa ahora es que es la primera conversación formal, o dicho de otro modo, ya estamos en la revisión prácticamente”, afirmó.

El funcionario insistió en que México buscará colocar en la mesa la competencia de Norteamérica frente a otras regiones del mundo, con datos y propuestas específicas frente al proteccionismo estadounidense.

También, dijo que la agricultura será abordada en la siguiente reunión, prevista para el 16 y 17 de junio en Washington, donde, México defenderá la complementariedad comercial con Estados Unidos.

Ebrard informó además que habrá una tercera ronda en Ciudad de México en la semana del 20 de julio, considerada clave para definir los siguientes pasos de la revisión.

“México no tiene prisa, pero está avanzando”, concluyó.