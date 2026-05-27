Fráncfort cierra en tablas (-0,03 %) tras la caída del precio del petróleo

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, bajó al cierre un 0,03 %, hasta los 25.177,80 puntos.

El barril de petróleo se paga por debajo de 100 dólares por las esperanzas de acuerdo de paz en Irán pese al aumento de las tensiones con EE.UU..

La televisión estatal iraní informó de que tuvo acceso a un borrador de un acuerdo para terminar la guerra en Irán.

El borrador es una declaración de intenciones de las fuerzas estadounidenses de levantar el bloqueo marítimo y retirarse de aguas próximas a Irán, que a cambio abrirá el estrecho de Ormuz para el transporte marítimo, pero la Casa Blanca desmintió la información y la calificó de inventada.

El Dow Jones de Industriales subió de nuevo a un récord intradía impulsado por la caída del precio del petróleo y de la rentabilidad de la deuda soberana.

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El fabricante de artículos deportivos Adidas se disparó un 5,4 %, hasta 165,65 euros, porque es optimista con el impulso que dará a sus ventas el mundial de fútbol este año.

En Fráncfort subieron los títulos automovilísticos: el fabricante de neumáticos Continental ganó un 4 %, hasta 71,78 euros, el de camiones Daimler Truck subió un 3,3 %, hasta 43,05 euros, y el de la gama alta Mercedes-Benz lo hizo un 3,1 %, hasta 52,51 euros.

La empresa de tecnología de la energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, perdió un 3,8 %, hasta 174,36 euros, la de renovables RWE cayó un 3,2 %, hasta 55,18 euros, y E.on cedió un 1,6 %, hasta 18,28 euros.