Kenia confirma un diálogo con Estados Unidos para reforzar la respuesta contra el ébola

El Ejecutivo de Kenia "toma nota de las conversaciones en curso con el Gobierno de Estados Unidos y otros socios internacionales sobre la colaboración internacional para fortalecer los mecanismos de preparación y respuesta ante la enfermedad por el virus del Ébola", afirmó en un comunicado el ministro de Salud, Aden Duale.

El documento se emitió después de que The New York Times publicara este miércoles que Estados Unidos planea desviar a Kenia a ciudadanos estadounidenses expuestos al virus del Ébola para su observación y tratamiento, en lugar de repatriarlos para ser atendidos en unidades médicas especializadas como se hizo en brotes anteriores.

Según el periódico, un equipo del Servicio de Salud Pública de EE.UU. está siendo entrenado para desplegarse en Kenia, donde, en coordinación con los departamentos de Estado, Defensa y Salud, Washington está habilitando una instalación para que sus nacionales puedan pasar la cuarentena o recibir tratamiento médico.

Duale no confirmó esa información, pero enfatizó que Kenia "acoge con satisfacción las alianzas que fortalecen la seguridad sanitaria mundial" y reafirman su "compromiso compartido de proteger vidas mediante acciones coordinadas y basadas en la ciencia".

"Cualquier acuerdo relativo a la cooperación internacional en materia de salud se regirá por las leyes nacionales de Kenia, las normas de salud pública, las normas de bioseguridad y bioprotección, y la responsabilidad primordial del Gobierno de salvaguardar la salud y el bienestar de la población keniana", aseveró el ministro

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Kenia -añadió- "valora su larga colaboración con Estados Unidos y otros socios mundiales para fortalecer los sistemas de salud".

Contra el brote de ébola, Kenia ha intensificado la vigilancia en puntos de entrada al país, designado laboratorios para realizar pruebas y fortalecido mecanismos de coordinación.

Hasta la fecha, reveló el ministro, se ha examinado a "más de 55.000 viajeros en diversos puntos de entrada y se han realizado pruebas a un total de diez casos, todos con resultado negativo".

Al menos 223 "muertes sospechosas" y 906 "casos sospechosos" se han registrado por la epidemia de ébola declarada el pasado 15 de mayo en el este de la RDC, informó este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En Uganda, el número de casos confirmados -todos en la capital, Kampala-, asciende a siete, incluida una muerte (un congoleño que se considera un contagio importado).

Esta epidemia es compleja por la falta de vacunas y tratamientos aprobados para la cepa Bundibugyo del ébola, que caracteriza al brote y cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 %, según la OMS.

La OMS calificó este 17 de mayo la epidemia como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

El pasado viernes, la OMS elevó de "alto" a "muy alto" el riesgo por el brote en la RDC y Uganda, mientras el riesgo sigue "alto" a nivel de África subsahariana y "bajo" a escala global.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.