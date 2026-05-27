La fragata española Álvaro de Bazán homenajea el legado marítimo en fortaleza de Panamá

"Cuando tuvimos conocimiento de que iba a transitar por la vía interoceánica, hablamos con el Ministerio de Defensa para ver si era factible que pudiera desviarse de Colón a Portobelo y rendir un sentido homenaje a esa historia compartida en un sitio (...) en cuyos fondos hay innumerables restos de marinos españoles", dijo a EFE el embajador de España en Panamá, Guzmán Palacios.

En el histórico Fuerte de Santiago, que custodia el pequeño pueblo en su entrada, el embajador español junto con el capitán Álvaro Zaragoza, colocaron una corona de flores entre las torres externas y los cañones como homenaje al legado marítimo y los lazos culturares entre ambos países desde hace siglos.

Tras ello, la cuadrilla de marines de la fragata entonaron 'La muerte no es el final', una canción cristiana compuesta por el sacerdote Cesáreo Gabaráin Azurmendi (1936-1991) en la década de 1970 que, luego, las Fuerzas Armadas Españolas lo adoptaron en 1981 como homenaje oficial a los caídos.

Avistado por Cristóbal Colón en 1502 y fundado en 1597, el pequeño pueblo costero de Portobelo se convirtió en un eje crucial del Imperio español al ser una terminal de la ruta transístmica donde resguardaban los galeones que transportaban oro y plata hacia España.

Para proteger esta inmensa riqueza de los constantes ataques de corsarios ingleses, la Corona española construyó un imponente sistema de fortificaciones y la recién restaurada Real Aduana. Hoy en día es un punto de interés turístico, considerado también Patrimonio de la Humanidad, por esas históricas infraestructuras españolas y su patrón religioso, el Cristo Negro.

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El barco Álvaro de Bazán tiene previsto este jueves cruzar el Canal de Panamá de cara a realizar ejercicios conjuntos con terceros países en el Pacífico, según detalló a EFE el embajador de España en el país.

La fragata F-101 Álvaro de Bazán, primera de su serie y construida en Navantia Ferrol, pertenece a la 31 Escuadrilla de Buques Superficie, con base en el Arsenal Militar de Ferrol. Tiene una capacidad de 205 personas a bordo, según la información oficial.

Cuenta con el Sistema de Combate AEGIS y posee buenas capacidades de defensa antiaérea, lo que la convierte en uno de los escoltas más capaces de Europa además que permite extender la política exterior en operaciones convencionales, misiones de paz y ayuda humanitaria tanto en el seno de la OTAN como de la ONU.